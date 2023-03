Aun sin respuesta el caso de Silvia Peñaló, a quien policía tiroteó vehículo “por confusión”

Marvin Beltré

Valverde, RD

A más de diez días de la alegada confusión en la que policías de acción rápida interceptaron y tirotearon el vehículo de la hija de un exdiputado en Valverde, aún no se han realizado las investigaciones de lugar ni se han tomado medidas en relación a esto.

“Nosotros esperamos que con nuestra querella y con autorizar al Ministerio Público, que debiera hacer también su papel de investigación, poder conocerle medida de coerción (a los agentes involucrados)” expresó Juan de Dios Hidalgo, defensa de la dama.

Según el jurista, ha existido “una inercia” tanto de parte de la Policía Nacional como también del órgano acusador. Asimismo, el lunes será depositada la querella formal en torno a este suceso.

La doctora Silvia Peñaló de 29 años, hija del exdiputado Rubén Pañaló, se trasladaba en un vehículo que fue baleado por al menos seis disparos a plena luz del día, presuntamente por policías vestidos de negro y encapuchados.

Peñaló se dirigió junto a su hermano al destacamento, donde le explicaron que supuestamente confundieron su yipeta con un Honda CRV, que según la policía, era en la que andaban unos presuntos delincuentes la semana anterior.

Hecho

En audiovisuales tomados de cámaras de seguridas, se observa cuando la mujer conduce un yipeta Jeep Grand Cherokee, momento en que seis individuos, sin mediar palabras o hacer señal de pare, abrieron campo de fuego contra el vehículo.

“Lo que yo pensé fue que me mandaron a matar, a mí nunca se me dijo deténganse o me hicieron señal de pare, ¿Tú sabes cómo quizás hicieron una señal de pare? Con una pistola en la mano” explicó Peñaló.

Los agentes involucrados en la balacera han sido identificados como el Sargento Wilkin Figuereo Valdez, los rasos Yeferson David Constanza Pérez, Samuel Villanueva, Cristofer de Jesús Brito, Javier Estarlin de la Nieve Correa y Gerson Heriberto Manzueta Núñez.

Hasta el momento, el órgano de orden de esta demarcación, solo ha difundido un comunicado indicando una alegada confusión de su vehículo y una señal de pare a la que supuestamente Silvia Peñaló no hizo caso, como lo que pareciera ser un justificante para la balacera que iniciaron sin mediar palabras.