Abinader reunirá a productores arroz para tratar DR-Cafta

Onelio Domínguez

Monte Cristi, RD

Los productores de arroz de la línea Noroeste aprovecharon el recorrido realizado ayer por el presidente Luis Abinader por la provincia de Monte Cristi, para plantearle la problemática por la que está atravesando el sector arrocero.

El vocero en Monte Cristi de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), Aquilino Castillo, indicó que le solicitó al presidente Abinader una visita para discutir los temas de renegociación del DR-Cafta, así como el aumento del precio del arroz y el pago del subsidio de los 83 pesos por cada fanega.

Sostuvo que el primer mandatario acogió la solicitud de reunión en el Palacio Nacional hecha por Fenarroz, para la creación de una comisión que le dé seguimiento a la inminente entrada del DR-Cafta, que tiene fecha de caducidad en el 2025.

Aquilino Castillo dijo que en el encuentro también tratarán de fijar el precio del arroz, ya que una fanega está costando 2,395 pesos y aspiran que sea elevada a 2,500 pesos.

“Nosotros los productores somos los más interesados en no iniciar una segunda cosecha, porque si no hay agua, no hay garantía de producción,” indicó el productor arrocero.

Castillo dijo que el retoño y el vitoño de estas cocochas están totalmente prohibidos, por la sequía que afecta gran parte del país, y manifestó que están llamado a cumplir la disposición del Ministerio de Agricultura.

Entrega títulos

El presidente Abinader también aprovechó su recorrido por esta provincia, para entregar1,183 títulos de propiedad que impactará a 4,732 personas de la comunidad El Pocito, en el municipio de Guayubín.

El mandatario dijo a los beneficiarios, que con sus titulos, ahora pueden acudir a cualquier entidad financiera y solicitar préstamos con interés más bajo, y así emprender cualquier proyecto y mejorar su calidad de vida.

El jefe de Estado indicó que con esta nueva entrega se da continuidad a una jornada de titulación en todo el país y así trabajar para lograr que todos los dominicanos tengan igual derecho.

La entrega de los certificado de propiedad fue ejecutada por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Mérido Torres Espinal, director de la Comisión Permanente de Titulación dijo que a partir de ahora a estos propietarios le ahorrán alrededor de RD$94.6 millones, para un mínimo de 80 mil pesos por cada propiedad.

Proyecto eléctrico

Abinader participó además en el acto de inauguración de varias obras eléctricas desarrolladas por Edenorte en esta demarcación en beneficio de 5,566 familias y una inversión de RD$ 229 millones.

Las obras incluyen rehabilitación, readecuación e iluminación, y beneficiarán residentes de Las Matas de Santa Cruz, Buen Hombre, La Playa, Bohío Viejo y Jobo Corcobado.

Durante su visita el mandatario también tecorrió las instalaciones productoras de sábila de la zona franca Universal Aloe, donde recibió explicaciones del funcioanmiento de la empresa. Universal Aloe ha sembrado 5,000 acres de sábila y produce 10,000 galones de cristal líquida al día, para ser exportada a 152 países de Europa y Asia.