Directora de escuela denuncia que su nómina está “cargada” de gente que no trabaja en el centro

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

La presidenta de la Fundación Reverendo Padre Osvaldo Sánchez y directora de la Escuela Parroquial Paz y Bien, Faustina Sánchez Hernández, anunció este martes un paro de docencia en ese plantel educativo ubicado en el sector Capotillo.

Esta medida fue tomada por la directora del centro educativo hasta que el Ministerio de Educación reciba la solicitud hecha para comunicarles sobre el deterioro de la escuela y otras precariedades que afectan al estudiantado.

Durante una rueda de prensa, explicó que con “mucho pesar” la directiva tomó la decisión de paralizar la docencia hasta “nuevo aviso” por la carencia de personal administrativo y docentes que requiere el centro educativo.

Denunció que hay una nómina “cargada” de personas que no conocen y que tampoco laboran en la escuela. Hay en total 48 personas nombradas de las cuales solo 18 laboran en el centro educativo.

Indicó que tuvieron que clausurar algunos baños del tercer nivel porque no hay conserjes que puedan limpiarlos y temen que los estudiantes se infecten de bacterias.

El centro requiere de un personal de limpieza con capacidad de ocho personas divididas entre las dos tandas. Esta escuela tiene una matrícula de 387 niños de nivel inicial y primario.

Indicó que hace falta cuatro maestros, uno para Educación Física, dos de Idiomas y otro para Educación Artística además, de un portero y seguridad en el plantel para los días no laborales.

“Necesitamos capital humano que realmente trabaje y que me ayuden con todos los gastos que he incurrido, ya que los fondos de centralización están retenidos desde que inició el año escolar. He tenido que asumir todos los gastos”, dijo esta situación la ha llevado a endeudarse.

Resaltó que en varias ocasiones ha solicitado al Minerd una reunión con el ministro Ángel Hernández, quien ha dispuesto un equipo para ayudarla, sin embargo, la situación no mejora, según detalló.

“Nos reunimos con una señora del Minerd que pensaba que este local era una infraestructura pública y les llevamos los títulos de propiedad porque hasta han intentado despojarnos de este inmueble”, dijo indicando que el local pertenece a la Fundación Reverendo Padre Osvaldo Sánchez.

Expresó que desde que inició el año escolar ha tenido que costear todo el material gastable y de limpieza que necesita el plantel y los estudiantes matriculados.