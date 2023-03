Detienen por tercera vez construcción de nueva sede del Defensor del Pueblo

Ángel Valdez

Santo Domingo RD

A pesar de que en meses pasados se anunció que en mayo de 2023 se realizaría la entrega formal de la nueva edificación del Defensor del Pueblo, a solo dos meses de la inauguración de la construcción nuevamente se detienen los trabajos.

Tras un recorrido por el terreno donde será situada la nueva sede, en la avenida 27 de Febrero, se logró apreciar la total paralización de la obra.

Los únicos dos ingenieros que se encontraban en el lugar explicarona Listín Diario que la obra se encuentra detenida desde hace días, sin embargo, aseguraron desconocer las razones.

“Se ha parado tres veces desde que inició. Ahora me mandaron a vaciar la torta del piso, trabajé un día y ya me volvieron a parar otra vez”, expresó mientras resaltaba no tener conocimiento de los motivos.

Recursos

El primer picazo para dejar iniciada la obra fue dado el 21 de febrero del 2020, por la entonces defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila.

La ejecución del edificio fue puesta a cargo del organismo internacional mediante convenio suscrito en el 2018 en la pasada gestión del Defensor del Pueblo, que erogó para esos fines unos seis millones de dólares.

El proyecto estaba fijado para concluir en diciembre de 2021, no obstante, en ocasiones anteriores la construcción se había detenido por la pandemia del Covid-19 y el incremento del precio de los materiales de la construcción por efecto de la crisis económica.