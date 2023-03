Roberto Fulcar dice quebranto de salud inició en enero de 2022 por “la situación que ustedes conocen”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Al participar en una celebración eucarística en honor a su salud, el exministro de Educación, Roberto Fulcar, expresó que era consciente de que se encontraba con vida por la voluntad de Dios, la ciencia, la compañía de su familia, amigos y compañeros de su comité político.

“Tengo la conciencia de que estoy vivo por la voluntad de Dios, por la mano de la ciencia, por la compañía de mi familia y por el amor y la lealtad incondicional de todos ustedes y de miles de amigos, de compañeros de lucha en todo el país y en muchos países del mundo”, indicó al tomar la palabra luego de la misa celebrada en la Iglesia Las Mercedes en la Zona Colonial.

Explicó que su padecimiento inició en enero de 2022 por la “situación” generada al frente del Ministerio de Educación, lo que en primer momento se convirtió en una gastritis que con el tiempo llegó a ser una diverticulitis y una perforación en el colón.

“Un quebranto generado por una gastritis de la situación que ustedes conocen y por no abandonar mi responsabilidad, probablemente perdí tiempo en atenderme adecuadamente”, indicó.

El exministro expresó que alargó el tiempo de su enfermedad buscando “una tercera opción”, al tiempo de indicar que estando en los Estados Unidos fue intervenido en tres ocasiones, pero “cada vez que iba al quirófano iba firme, sin fuerzas, ya no tenía fuerzas, porque rebaje 70 libres, pero tenía firmeza, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con firmeza”.

Agradeció, asimismo, a Dios, su familia, amigos, los presentes en la eucaristía y a los médicos de República Dominicana.

“La primera gracia es a los médicos dominicanos, en este país hay excelentes médicos y médicas, aunque hay que reconocer que tenemos serias limitaciones de naturaleza tecnológica para atender los últimos avances de la ciencia aplicada. Ellos hicieron por mí todo lo que pudieron y les estoy eternamente agradecido” dijo.

Se definió asimismo, como un ser humano coherente y testarudo, a quien el tiempo le ha dado la razón. Esto último, antes de lo esperado.

“Me ha tocado librar una lucha dura por ser coherente y aquí estoy regio, listo para librar cien luchas más y hacer siempre lo correcto. No pido mucho en la vida, lo que pido es un tiempito más para seguir sirviendo, para seguir ayudando a los que menos pueden”, concluyó.

Roberto Fulcar regresó a República Dominicana el pasado 28 de febrero, luego de recibir atenciones médicas por un periodo de cuatro meses en el Massachusetts General Hospital en los Estados Unidos.

El pasado domingo, el presidente Luis Abinader junto a su esposa Raquel Arbaje visitaron la residencia del también exministro sin cartera.

En una publicación en sus redes sociales, Abinader dijo que pudo “constatar su acelerada recuperación” de Fulcar.

“Hoy, junto a mi esposa @RaquelArbaje visitamos en su residencia al compañero y amigo @RobertoFulcar, donde pude constatar su acelerada recuperación tras la difícil situación de salud que enfrentó. Gracias a la familia Fulcar Soto por recibirnos con el cariño de siempre”, escribió el mandatario.