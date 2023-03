Ginecología y pediatría son más demandadas

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La ginecología obstetricia, pediatría, medicina interna y la especialidad en cirugía, son los principales intereses de 5,031 participantes desde todas las universidades del país que tomaron ayer domingo el “Examen Nacional Único de Residencias Médicas”, la principal prueba médica para facultar a nuevos especialistas.

El examen fue impartido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde un maestro con dos asistentes por cada uno de los 10 edificios habilitados fue responsable de la evaluación, así como 288 jurados para cada una de las 144 aulas. Los resultados se eperan el próximo martes o miércoles.

“Uno nunca da un día exacto porque son muchos participantes y es un examen único, pero con una variedad diferente, pero yo creo que no podemos pasar de martes a miércoles que ya tengamos nosotros un resultado”, indicó el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mario Uffre.

Asimismo, Uffre indicó que se debe cambiar la costumbre anual de que los médicos aspiren únicamente a las especialidades más demandadas, por lo que debería de revisarse qué es lo que necesita el país en pos del sector salud para trabajar en fortalecer esas áreas.

“No tenemos casi geriatras, no tenemos cirugía de traumas. Hay una gran cantidad de especialidades aquí que nosotros tenemos que incrementar y hay que hacer más hincapié ahí que en las tradicionales”, aseguró, mencionando ciertas ramas de conocimientos médicos a las que se suma la medicina forense, sobre la que hace poco LISTÍN DIARIO realizó un trabajo de investigación en el que se delata que hacen falta galenos en esa rama.

Los aspirantes

La evaluación para residencias médicas se realiza de manera anual y, tanto médicos como odontólogos (que en este año son 41), deben obtener un total superior a 80 puntos para escoger sus especialidades. De no pasar las pruebas, pueden optar por repetirlas durante los siguientes periodos, sin límite de veces.

Una gran mayoría de los examinados a los que periodistas del LISTÍN DIARIO tuvieron acceso, revelaron que esta ocasión no era su primera. Muchos rondaban la tercera y expresaron haber perdido las grandes expectativas de estudiar la que sea de su preferencia, sino más aquella para la que el promedio les alcance. “Me siento muy feliz, nerviosa sobre todo, y con muchas ganas, pidiéndole a Dios que verdaderamente sea la vencida”, expresó Rosi Figuereo, quien aspira por tercera vez consecutiva a una especialidad en pediatría.

SEPA MÁS

Más aspirantes.

La UASD, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Tecnológica De Santiago (UTESA), son las academias de educación superior con mayor cantidad de aspirantes. Camelia Álvarez, de Neiba y egresada de la UASD, hace tres años labora en el área de emergencias de un hospital de su ciudad natal, sin embargo busca ahora una especialidad en anestesiología. “Me siento cómoda ahí, me gusta lo que estoy haciendo, pero si haciendo eso me he dado buena, puedo hacerlo mucho mejor en este si me lo propongo”, dijo.