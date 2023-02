En Villa Liberación y Los Solares dudan de la vacuna

Nayeli Reyes

Santo Domingo

Hace cuatro meses fue detectado el primer caso de cólera en el país con una propagación progresiva que se ha mantenido en alza, especialmente en sectores del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo.

Entre los principales barrios afectados por la incidencia de la bacteria se encuentran Villa Liberación y Los Solares, en Santo Domingo Este, donde a pesar de haberse presentado un alto número de casos que condujeron a algunos a la muerte, todavía hoy hay quienes se debaten entre seguir o no las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, e incluso si deberían ponerse la vacuna.

“No, yo no me la he puesto… Es que uno tiene miedo, no se sabe que consecuencias te pueda traer y uno prefiere dejar que todo el mundo se la ponga y después ver”, aseguró Fiordaliza en Los Solares.

Un total de 85 mil dosis de la vacuna oral Unidosis Shancho contra el cólera llegaron al país durante el mes de enero, desde ese instante el ministro de Salud, Daniel Rivera, informó a la población que la prioridad serían aquellos sectores vulnerables, donde se habían encontrado enfermos, y sus sitios cercanos, así como el personal médico y las áreas aledañas a la frontera con Haití, donde el cólera ha atacado con fuerza.

Hasta el momento, un total de 22,000 vacunas han sido administradas en El Almirante, Villa Liberación, Ensanche Luperón, Villas Agrícolas, zonas fronterizas y demás, con el método de centros fijos de atención, recorridos casa a casa y las escuelas.

Las autoridades han adoptado un método de prevención basado en la orientación en estos lugares, desde que fueron recibidas las vacunas el discurso se ha basado en el llamado a su colocación, a parte de la constante limpieza, utilización de cloro, buena cocción de los alimentos, constante lavado de las manos y otras.

Muchos han acudido en respaldo del Ministerio y por conciencia propia, indicando que les resulta necesario.

“Sí, yo me vacune. Desde que avisaron que tenían esas vacunas ahí, fui y me vacuné. Hay que hacerle caso a las autoridades porque esa gente al final lo que quieren es cuidar a uno”, dijo Yesenia Abad, quien afirmó además que, al igual que ella, sus hijos fueron vacunados.

Confundidos

Para el momento, en Villa Liberación, el encargado del Área I de Salud, Rafael Guichardo, reportó que han sido vacunadas 7,478 personas entre niños, adolescentes y adultos.

En las calles aún hay quienes permanecen confundidos y manifiestan desconocimiento sobre el método de aplicación de las dosis, sus efectos e incluso sobre si se están aplicando las misma.