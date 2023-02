Omar Fernández afirma Fuerza del Pueblo no descarta alianzas

Santo Domingo, RD

El diputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández asegura que en el mundo político dominicano esa organización es la de mayor crecimiento y con mayor posibilidades de llegar al poder en las elecciones del 2024.

Al ser preguntado sobre posibles alianzas con miras a los próximos comicios, el legislador asegura que la meta de la Fuerza del Pueblo es seguir consolidándose en la preferencia del electorado en todo el país.

“Yo no quiero adelantarme a acontecimientos. Lo que si debo precisar es que ningún partido ha llegado al gobierno sin haber hecho acuerdos con otras fuerza políticas.

La Fuerza del Pueblo está dispuesta a pactar con todos los partidos que estén de acuerdo con nuestras ideas y nuestros principios”, aseguró Omar Fernández durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, de la emisora Sol 106.5

El Código Penal

El legislador opositor considera necesaria la aprobación del Código Penal y cree que el hecho de no tener las restantes dos causales que reclaman algunos sectores no puede impedir que el país tenga esa nueva legislación.

“No se puede frenar la aprobación de una ley tan importante como el Código Penal, porque no contemple dos causales, aunque se habla de tres son solo dos, debido a que lo referente a la vida de la mujer está contemplada”, indica Fernández.

Su futuro

El diputado y dirigente de la Fuerza del Pueblo afirma que cualquier posición que vaya a buscar entre el electorado para las próximas elecciones debe ser ganada con su trabajo y esfuerzo.

Omar Fernández, a quien las encuestas ubican con buena aceptación para la senaduría o la alcaldía del distrito, descarta ser escogido por el dedo.

“Yo estoy preparado para ir a las elecciones primarias internas de mi partido y optar por la posición que mi partido me necesite. No acepto ser escogido por el dedo, para que no se diga que me regalaron una candidatura, aunque debo precisar que no hay nada definido con relación a mis aspiraciones”, indicó el legislador capitaleño.

Afirma que en este momento está centrado en hacer un buen trabajo desde la diputación que ocupa, porque siempre ha sido “critico de los políticos que descuidan lo que tienen pensando en lo que viene” y no descuidara su labor actual para pensar en lo que puede venir.