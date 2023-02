Diputada Soraya Suárez sobre causal por violación: “Siempre será responsabilidad de la mujer cuidarse”

Redacción digital

Santo Domingo, RD

La diputada por la provincia de Santiago, Soraya Suárez, se refirió este jueves al tema de las tres causales del aborto y a su exclusión del Código Penal.

“Estamos más que convencidos de que habrá Código Penal (…), hay dos temas que habían desvirtuado la aprobación de ese código, que es el tema de las causales, sacando estos pues, habrá código”, dijo la legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante una entrevista concedida al programa “Matinal”, espacio televisivo que se transmite diariamente por Telemicro, Suárez dijo que en el congreso no se ponían de acuerdo ni los “Pro-vida”, grupo al que pertenece, ni los “Pro-causales”, situación que terminó por sacarlo del código.

Al ser cuestionada sobre el aborto en caso de violación, una de las tres causales, la legisladora oficialista explicó las razones por las que, según ella, no debería constituirse como ley.

“Si a mí me violan, yo soy adulta, existe una píldora del día después, existe una conversación para que alguien me oriente y yo ir a un médico y no quedar en embarazada de una violación”, manifestó.

La diputada continuó diciendo que “si yo salgo embarazada siendo violada, yo sé las consecuencias y tengo que ir a un médico para ver que hace conmigo”.

Aseveró que, incluso en el caso donde sea abusada, “siempre será responsabilidad de la mujer cuidarse”.

“¿Y tú sabes por qué?, porque tu cuerpo es tu responsabilidad, tienes que cuidarte del que te viola y con el que tienes relaciones sexuales consentidas”, expresó Suárez.

Justificó su planteamiento diciendo que “lamentablemente en esta sociedad machista el hombre no va a estar pendiente de eso”.

La perremeísta agregó que en el país se debe empezar a educar antes de creer que “quitar la vida” es la solución.

“Las cosas hay que decirlas como son, tú crees que es posible que todavía hay mujeres que se embarazan para atrapar a un hombre”, manifestó.

Según explicó Suárez, recorriendo los barrios observa “cómo muchachitas andan detrás de una pesquisa de un señor que no piensa que esa joven puede ser su hija y hace lo que quiera con ella, la viola, la embaraza, y es responsabilidad de él, es responsabilidad de los padres que lo permiten que esas hijas tengan relaciones con mayores”.

“¿Entonces vamos a condenar a la criatura que viene y todo lo demás se queda igual?”, cuestionó.

La legisladora puntualizó en la entrevista que “es la Constitución que prohíbe matar y el aborto es matar”.