Azua estrena su avenida de circunvalación

Faustino Reyes Díaz

Azua, RD

En medio de consignas en favor de su reelección presidencial, el presidente Luis Abinader inauguró ayer la Circunvalación de Azua, que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen las regiones sur, sur-central y suroeste.

Abinader, acompañado del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, destacó que la construcción de esta obra con una extensión de 13.5 kilómetros y una inversión de más de RD$5,000 millones, beneficia a una población de alrededor de 800 mil habitantes.

Pasa por las comunidades Proyecto Emma Balaguer, Playa Monte Río, La Estancia, Puerto Viejo, Las Clavelinas, La Ceiba, La Ciénega, Sabana Yegua, Las Barías y El Rosario, para reencontrarse con la carretera Sánchez, pasando el río Jura, a la entrada de la comunidad Los Jovillos y también muy cerca de la Zona Franca de Azua.

Al dirigirse a los presentes, el mandatario aprovechó para referirse a las críticas de opositores a su gobierno, quienes expresan que solo da palazos y picazos.

Que me caigan atrás

“No responderemos a las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición, no lo responderemos verbalmente, lo responderemos con hechos. Y el que quiera ver que me caiga atrás, a ver un verdadero plan de desarrollo, plan que está dando resultados, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dicen todas las estadísticas”, expresó Abinader.

Dijo que “lo que estamos inaugurando en el día de hoy es una muestra inequívoca de lo que es el Sur para mi gobierno”, tras considerar que la obra representa un gran impulso al Circuito Vial Sur que se ha diseñado de manera muy consciente para facilitar la movilidad en la región, con la adecuación de carreteras y la construcción de nuevas vías para responder a la demanda de los habitantes que las utilizan.

Abinader señaló que esta obra, que inició su construcción en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, en ocho años había avanzado menos de un 30%, por lo que ha sobrepasado con creces las expectativas que en prinicpios tenían, gracias a la alta calidad de su construcción, los elementos adicionales y modernos que la complementan, así como el paisajismo y lo panorámico, que da una muy buena impresión y cambia por completo la cara a la provincia de Azua.

Otras actividades

El presidente Abinader también dejó inbaugurado el primer Festival del Tomate 2023, que se extenderá hasta el 19 de este mes como una iniciativa de la gobernanción provincial y el apoyo del fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda).

Durante el recorrido por las instalaciones, el jefe de Estado destacó que la producción de tomate se ha aumentado en un 14% en su gestión, lo que beneficiará enormemente a los productores.

El mandatario entregó, además, 490 títulos de propiedad, para beneficiar a más de 2,000 personas, y anunció la construcción de aceras, contenes y asfaltado de calles.