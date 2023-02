Ante un terremoto hay que alejarse de las ventanas de vidrio y no utilizar ascensores

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Durante un terremoto se recomienda mantener la calma, no utilizar ascensores ni escaleras, alejarse de las ventanas de vidrios o espejos, agacharse, cubrirse y protegerse.

Además, después de comprobar si sus familiares están en el punto de reunión, no se debe regresar a la edificación hasta comprobar que el edificio no sufrió daños, no encender fósforo o artefactos de llama abierta, y tocar un pito, que se recomienda tener cerca, si ha quedado atrapado.

Esas son parte de las orientaciones que está dando la Cruz Roja Dominicana al dar inicio a una jornada de educación dirigida a que las familias tengan las herramientas de preparación necesarias, a fin de disminuir los riesgos ante la eventualidad de un terremoto y los resultados devastadores de estos fenómenos, tal como lo ocurrido recientemente en Turquía y Siria.

Para ello la entidad, a través de su Dirección de Socorros y Gestión de Riesgos, informó que inició un período de charlas dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de que aprenda y pueda elaborar un Plan de Emergencias Familiar que les permita reducir los riesgos en caso de que un terremoto de alta magnitud afecte el país.

El Plan de Emergencia Familiar consta de un conjunto de acciones que todas las familias dominicanas pueden practicar en sus hogares, con los pasos necesarios que ayudarán a la preservación de la vida durante la ocurrencia de un sismo, según explicó Altagracia Capellán, directora de Socorros y Gestión de Riesgos.

Informó que esa organización humanitaria está en la disposición de ofrecer esas charlas de sensibilización a empresas públicas y privadas, universidades, escuelas y organizaciones comunitarias y que los interesados pueden solicitarla a través del correo: dir.sgr@cruzroja.org.do

14 fallas sísmicas

Asimismo, Teófilo Marmolejos, encargado de Preparación Comunitaria y quien imparte las charlas, explicó diferentes causas de los sismos, entre las cuales están la actividad de fallas geológicas, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas e incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas.

En ese orden indicó que la principal amenaza sísmica en la República Dominicana la representa la interacción de la placa del Caribe con la placa de Norteamérica, especialmente en la parte norte-noreste de la Isla.

En la parte Norte se encuentra la falla Septentrional y la falla Camú, las cuales son fuentes sismogénicas importantes.

Marmolejos recordó que el país tiene 14 fallas sísmicas que viven en constantes movimientos, muchos de ellos imperceptibles, pero que recientemente han habido algunos de intensidad considerable, provocando que geólogos alertan sobre la posibilidad de que se produzcan otros más fuertes, por lo que urge que se implemente este plan que contempla las acciones a tomar antes, durante y después de un movimiento telúrico.

El encargado de Preparación Comunitaria ofreció estas orientaciones desde el Centro Nacional de Capacitación de la Cruz Roja, Cenaca, donde impartió la charla a voluntarios y colaboradores de la organización humanitaria.

Herramientas

A los participantes de en las charlas, la Cruz Roja Dominicana les entrega un kit que contiene una plantilla para la elaboración del plan, un bolso impermeable, un pito, un bolígrafo, una lista de verificación de documentos donde deben colocar actas de nacimientos, títulos de propiedad , pasaportes, matrículas de vehículos, entre otros.

Además de las charlas, destacó la entidad que sus voluntarios socializan en el Plan de Emergencia Familiar en las estaciones del Metro de Santo Domingo, paradas de autobuses y otros lugares de alta concurrencia de personas, como es el caso de la Zona Colonial en el Distrito Nacional.