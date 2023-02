Héctor Acosta (El Torito) recibió cuatro puntos tras ser golpeado por una puerta

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

El senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El torito), fue intervenido con cuatro puntos de sutura, luego de ser golpeado accidentalmente con la puerta de una yipeta donde se disponía entrar.

En horas de la tarde de este sábado, circuló una foto en redes sociales donde se veía al bachatero con una gasa médica en la cabeza, lo que causó preocupación en sus seguidores.

Minutos después, el cantante se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram para explicar y esclarecer su situación.

“No he tenido un accidente de tránsito, simplemente al tratar de pasar para montarme en el asiento de atrás en la jeepeta del presidente Luis Abinader un seguridad justo en ese instante le dio a cerrar y la esquina de la puerta me dio en la cabeza, teniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones”, expresó Acosta.

El torito aseguró que debido al incidente recibió cuatro puntos de saturación en la cabeza, pero que todo está bajo control. Asimismo, agradeció a todos los que se han preocupado por su bienestar.

“Me dieron 4 puntos pero todo está bajo control. Gracias a todos por su preocupación”, finalizó diciendo el senador a través de Instagram.