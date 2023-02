Menor flujo de pacientes en las clínicas del Distrito Nacional tras huelga del CMD

Cayena González

Santo Domingo, RD

La mañana de este jueves la jornada laboral en la Clínica Independencia transcurrió con mayor lentitud que lo normal.

Los pacientes son atendidos por Emergencia, pero quienes requieren consultas deben realizar el pago del servicio de forma privada, debido a la huelga del Colegio Médico Dominicano (CMD) con las ARS, según lo explicado por ellos.

Durante un recorrido realizado por reporteros del Listín Diarios, algunos usuarios del centro indicaron no tener conocimiento de la situación en torno a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por lo que se verán en la necesidad de posponer la cita médica o pagar la consulta de forma privada.

Carlos, un padre de familia que se encontraba con su hija en Emergencia, indicó que la llevó por malestares estomacales y fiebre. La niña recibió la atención requerida, le hicieron las analíticas y lo enviaron a consulta para que la pediatra pueda diagnosticarla, pero, no le tomaron el seguro para la consulta, por lo que tendrá que pagarla en su totalidad con la promesa de que “el seguro lo reembolsa”.

Asimismo, una joven que llevó a su hija a pediatría expresó que no conocía la situación, pero como requiere la consulta de seguimiento la estarían pagando sin el seguro.

Mientras tanto, la pediatra Ruth de la Cruz, aclaró que “no se le está negando el servicio” a los pacientes, pero si le hizo la salvedad a algunos de ellos sobre la protesta del Colegio Médico para que reagenden su cita o que realizaran el pago sin la cobertura del seguro.

De la Cruz también manifestó que si el paciente no puede pagar la consulta, se le proporciona el servicio con la facilidad de que pague más adelante.

Clínica Gómez Patiño

Mientras que en la Clínica Gómez Patiño, los pacientes se quejaron de las suspensiones a las ARS “porque solo perjudica al paciente”.

Muchos indicaron su descontento porque no estaban recibiendo los seguros, por lo que debían pagar sus consultas privadas.

El doctor Fernando Solano manifestó su apoyo a la lucha del CMD y dijo que aunque no está tomando el seguro no se niega la atención al paciente, ya de forma particular los “apoya” con el pago de las consultas.

“Yo estoy de acuerdo con la lucha, porque es un abuso lo que tienen los seguros” agregó.

Además, resaltó la disminución de pacientes en el centro debido al anuncio de la huelga.

Centro de Obstetricia y Ginecología

Durante el recorrido, se percibió menor flujo de personas en las aéreas de consultas del Centro de Obstetricia y Ginecología, los pasillos y la sala de espera se veía menos pobladas; sin embargo, había un mayor número en las aéreas de emergencia y procedimientos generales.

El doctor Rafael Mena indicó que se estaban ofreciendo en la clínica los servicios de emergencia, analíticas e imágenes, pero que la decisión de tomar o no el seguro dependen de cada médico en particular.

Mientras que el Doctor Danilo Núñez manifestó que apoya la huelga y por ende no está admitiendo los seguros.

Clínica Abreu

El doctor Lizardi De La Cruz, Neurocirujano de este centro médico, resaltó la disminución en el flujo de pacientes e indicó no haber estado tomando el seguro.

Asimismo, la pediatra Lourmileny Gil indicó que no estaba tomando los seguros por disposición del colegio médico, pero no estaba dejando de dar atención a los pacientes, asimismo los apoyaba con la consulta pidiéndole solo el pago de la diferencia.

También indicó que está a la espera de la resolución de este conflicto.

Centro Médico Elohim Dominicana

El doctor Joel Espinosa, pediatra del Centro Médico Elohim, manifestó que había notado que la cantidad de personas que asistieron a la clínica este jueves era menor a la que acostumbraban recibir.

Además, señaló que por disposición del colegio médico y debido a la determinación de la suspensión de los servicios de las ARS, al igual que otros colegas, decidieron no aceptar los seguros de salud.