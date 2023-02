Carlos Salcedo: Envío de Alexis Medina a juicio de fondo "se caerá”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El abogado de Alexis Medina, Carlos Salcedo, dijo este martes que la decisión tomada por parte del juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido respetada, sin embargo, confeso que “caerá” cuando Alexis Medina llegue a juicio de fondo

“El juez debe necesariamente evaluar cada uno de los elementos de prueba, no el objeto probatorio. No es el objeto probatorio que cumple con el objetivo particular, es parte del elemento, pero lo que tiene que ver es el peso de cada uno de esos elementos de prueban que digan sobre los hechos imputados, y si la teoría es por lo que va a juicio de fondo es lo que hace contradictoria, por vía del ministerio público y de la defensa, entonces todos los casos finalmente van a juicio”, expreso el abogado.

Asimismo, asevero que “eso es una simple teoría que, lógicamente, respetamos del juez, pero que evidentemente se caerá en un juicio de fondo”.

Luego de ser consultado por un periodista, respecto a si considera que la decisión del magistrado Deiby Timoteo Peguero fue bajo “presión”, Salcedo dijo conocerlo “muy bien” pero, apunto que no saben si en la “motivación interior” hubo esa presión.

“No lo podemos decir. No lo podemos afirmar”, indico el abogado.

También, dijo que van a apelar contra la decisión del juez en caso de que la garantía sea una compañía aseguradora.

Alexis Medina

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez y otros implicados en el caso Antipulpo.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero dispuso que el imputado Alexis Medina y los demás imputados de presuntos actos de corrupción administrativa, respondan en un juicio de fondo de los hechos que se le imputan.