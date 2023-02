Retrasos en Metro de Santo Domingo incomoda a usuarios

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

"Eso deben de decirlo antes de uno montarse", era el reclamo de una de las personas que se encontraban paradas por más de 10 minutos dentro de un tren en la estación Trina de Moya de Vásquez de la línea dos del Metro de Santo Domingo.

Aunque por la bocina interna se informó de los inconvenientes, el detalle de que no se conociera la razón principal de lo que causara el retraso impacientaba aún más a quienes dentro de los vagones duraban más de 10 minutos en el recorrido de una estación a otra.

"Yo no sé qué voy a decir yo en mi trabajo, porque uno sin señal aquí abajo, entonces, no hay forma de avisar, eso será cuando me desmonte que podré decir algo", decía un usuario cuyo destino final sería la palabra Gregorio Urbano Gilbert en la línea uno.

Hasta el momento no se ha informado las causas exactas de los inconvenientes ni desde que hora se presentaron los fallos, sin embargo, varios usuarios han indicado una dificultad "más de la usual" para ingresar a las estaciones desde alrededor de las 7:30 de la mañana.