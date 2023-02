En el 2022 los agentes colocaron más de dos millones de multas

Ashley Ann Presinal

ashley.presinal@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Yo reconozco dos multas que tengo y aparezco con seis (en el portal digital de la Procuraduría General de la República Dominicana), por eso me demoré para pagar mis multas, ¿por qué una persona debe pagar algo que no debe?”, reclama con ímpetu el chófer de carro público Ángel Félix, desde tempranas horas de la mañana.

Ángel se presentó en la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional al igual que otros cientos de ciudadanos para “negociar” o “conseguir” que le rebajen multas que le fueron impuestas en algún momento por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Si bien reconoció que en una ocasión no llevaba el cinturón de seguridad, se queja de que le habían puesto una infracción de este tipo siendo chófer de carro público, lo que para él significaba una “arbitrariedad” que a veces cometen los agentes de tránsito.

Más quejas

Otro ciudadano, que prefirió el anonimato, denunció ante el tribunal que reconocía tres de las cinco multas con las que aparecía en el sistema y recalcó que tenía que pagarlas con “viajes de dinero”, aunque no especificó de cuánto se trataba. “Vengo aquí a la Fiscalía a ver si me dan una manita, a ver cómo hay que cambiar esto porque yo no recuerdo haber tenido tantas multas”, expresó.

Lo cierto es que aunque esta “manita” o “chance” al que los conductores comúnmente apelan en el juzgado no viola la Ley de Tránsito, pues el ser descargado de ciertas multas raya en lo subjetivo. Al final es su palabra contra una infracción registrada que tiene fecha y observaciones.

Cabe destacar que a pesar de que estos ciudadanos denunciaron su inconformidad por la cantidad de faltas con que aparecen en el sistema, y que según ellos no recuerdan haber cometido, sí reconocieron que en algún momento violentaron las normas de tránsito y por ello fueron multados.

Muchas multas

El Portal de Datos Abiertos de la Digesett indica que solo el año pasado se colocaron un total de 2,020,480 multas de tránsito, lo que se traduce en una cifra a recaudar por este concepto de casi dos mil quinientos millones de pesos, para ser exactos: RD$2,412,992,158.

A pesar de la gran cantidad de multas colocadas y de la alta suma monetaria que espera recibir el Estado dominicano, la realidad es que según datos obtenidos desde la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ministerio Público, menos del 20% de esas multas del 2022 fueron saldadas por los conductores.

Todavía restan un total de 1,647,083 infracciones impuestas en ese período a 923,197 ciudadanos que a la fecha no han sido pagadas al Estado.

O sea, el erario dejó de percibir casi mil ochocientos millones de pesos que se mantienen en una especie de “limbo”, pues no se sabe con exactitud si algún día este monto será saldado por los infractores o lo “negociarán” ante el tribunal.

De las más de dos millones de multas colocadas el año pasado, solo 373,397 fueron pagadas.

Sumado a esto, las autoridades del Ministerio Público indicaron que en el 2022 se percibieron por concepto de pago de multas de tránsito RD$810,857,560, monto que en su mayoría (54.5% aproximadamente) corresponden a correctivos colocados en años anteriores.