Salud Pública dice no se registran casos de cólera en la Zurza

Nayeli Reyes

Santo Domingo, R.D.

Tras haber sido durante meses el principal foco de la presencia de cólera en el país, el sector La Zurza parece haber retomado su habitual calma con una disponibilidad de cero casos sospechosos y cero confirmados de la bacteria.

Aunque las medidas de prevención y contención continúan con el mismo ímpetu en el barrio capitalino, según el gestor de riesgos del área cuatro de Salud Pública, Pedro Mireles, quien custodia la carpa de atención primaria en el área, por el momento ni siquiera reciben casos de cuidado.

“Ni siquiera en las visitas que se realizan constantemente casa por casa hemos encontrado nosotros casos sospechosos”, afirmó, además de agregar que aunque hay más casos activos que nunca desde la reaparición de la epidemia, “no son en La Zurza”.

Según indicó, el factor principal para que de momento se avisten tan buenos resultados en el tratamiento de la enfermedad es que los moradores han captado las ordenanzas y cada vez más obedecen los mensajes de cuidado.

“Ha mejorado mucho la higiene, la gente ya no se está bañando en el río, ni siquiera es la poza, es el río; pero esa misma agua ya no la están utilizando. El saneamiento…”, señaló como vértice del bienestar que evidencian hoy, aunque no descartó que en un pronto futuro pueda llegar a aparecer un nuevo caso.

Cinco muertos

Entre tanto en La Zurza disminuye el furor de la bacteria, en El Almirante habría dejado al menos cinco casos de muertes con sospechas de cólera.

En el día de ayer ocurrió la última defunción sospechosa, todavía sin ser confirmadas las causas por la autoridades del Ministerio de Salud Pública, quienes instalaron una carpa de atención en el lugar.