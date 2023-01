Joven dominicano encuentra US$30,000 en aeropuerto de Nueva York y los devuelve

Benny Rodríguez

Barahona, RD

Jesús Segura se presentó a su hora al aeropuerto de Punta Cana, ubicado al este de República Dominicana, para tomar un vuelo hasta la ciudad de Nueva York.

Al pisar suelo norteamericano, Segura encontró un premio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy: un fardo de billetes con US$30,000.

El joven dominicano, sin pensarlo dos veces, lo devolvió a la tripulación de la línea aérea. Su equivalente en pesos dominicanos es de al menos RD$1,701,900.00.

Rafael Segura Novas (Rafelito Casita) e Ivelisse Espinosa, dijeron con satisfacción del deber cumplido en la formación de su hijo, que su vástago encontró el dinero al desembarcar del avión que, al parecer, se le quedó a algún pasajero.

El joven, ingeniero de formación, viajó a Estados Unidos a dar un pésame.

"Como padre me siento orgulloso de la acción tomada por mi hijo, eso me demuestra que sembré valores morales, honradez y una educación basada en la transparencia, la honestidad y las buenas costumbres, eso no ha sido en vano", escribió el padre, orgulloso de su hijo, en su cuenta de Facebook.