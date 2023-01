Juez decidirá hoy si ordena el cese de la prisión del exprocurador Jean Alain Rodríguez

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá hoy martes si ordena el cese de la prisión preventiva del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa.

El magistrado Amauris Martínez, conocerá a las 9:00 de la mañana la solicitud del cese de la prisión preventiva presentada por la defensa del imputado, doctores Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y Nelys Rivas.

El juez Martínez, también tiene pautado para hoy martes el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción del ex procurador, quien guarda prisión preventiva desde el 29 de junio del año 2021 en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El ex funcionario del gobierno de Danilo Medina, hizo la solicitud al tribunal, mediante una instancia a través de sus abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y Nelys Rivas. Señalando que pretenden mantenerlo en prisión violando la ley por pura venganza personal y retaliación política.

Defensa

Sostienen que contra su cliente se dictó una medida de coerción consistente en prisión preventiva cuyo plazo máximo de duración de perdurabilidad es de 18 meses, plazo este que venció el pasado 8 de enero.

Resaltan que el 8 de julio del 2021, la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, al dictar la prisión preventiva, dispuso su envío a la cárcel de Najayo, por ese periodo, acogiendo la solicitud del Ministerio Público.

Alegan en la instancia que procede la inmediata puesta en libertad del ex procurador para que en eventual juicio en su contra se desarrolle en libertad, conforme establece la normativa procesal penal.

Consideran los juristas que la necesaria excarcelación de Alain Rodríguez ha demostrado que todas las suposiciones predictivas del Ministerio Público son incorrectas y ha dejado plantada a la justicia instructora, quienes solo se han limitado hablar de fugas y temores de obstrucción a la investigación o al proceso,

Imputados

En torno al caso figuran como imputados además el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo, quienes también guardan prisión en la cárcel de Najayo.

También Jenny Marte, ex encargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.

En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del ex procurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa, está colaborando con el ministerio público.

Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.