Protestan por desalojo en Arroyo Gurabo

Ashley Martínez

Santiago, RD

Los moradores del sector Gurabito protestaron ayer por las intenciones del gobierno de trasladar sus viviendas a otra zona de Santiago, debido al proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo.

Ángel Cruz, vocero de los vecinos, expresó que el problema está en que el río no afecta a la zona alta del barrio y no ve la necesidad de desalojar las familias en ese sector a unos apartamentos que aún no están terminados.

Promesa

Moradores explicaron que el gobierno les ha prometido mover a las familias a unos apartamentos; sin embargo, por no estar concluidos, se les alquilarán viviendas por 6 meses, luego de ahí, si se toma más tiempo para culminar el proyecto, la renta corre por su cuenta. “Nosotros tenemos 50 años aquí, y el saneamiento es de la parte del río, no veo necesidad de sacarnos de aquí sí el río nunca nos ha afectado”, sostuvo María Cruz Estrella, residente del lugar.