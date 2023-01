El Alcázar deja ver primeros achaques

Eliana Ledesma

eliana.ledesma@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

Alrededor de 511 años de historia colonial se pierden entre las capas de costra negra, humedad y filtraciones que cubren la fachada y paredes del Alcázar de Colón, situado en la Plaza de España de la Ciudad Colonial.

Desde hace tres décadas no se le brinda a este monumento el mantenimiento adecuado para preservar esta edificación que data del siglo XVI y que recibe al año cerca de 200,000 turistas de todo el mundo, convirtiéndose en la obra más visitada de República Dominicana.

Higienización especial

Más que la limpieza de sus paredes con detergente y agua, supone métodos químicos especiales para su higienización que evitarían la alteración de su esencia y originalidad, razón por la que visitantes la colocan como un destino turístico que anhelan conocer.

Así lo contó ayer en una entrevista exclusiva a Listín Diario el arquitecto Juan Mubarak, director nacional de Patrimonio Monumental, tras ofrecer a un equipo de LISTÍN DIARIO un recorrido por este lugar icónico de la Ciudad Primada de América.

Mubarak destacó que este Palacio Virreinal de Don Diego Colón, como también se le conoce, es un edificio erigido en argamasa y sillería, o sea, de piedra dimensionada que amerita una intervención especial.

“Es un problema serio de humedad y polvo que hay (en el Alcázar de Colón) y su limpieza no es con una manguera a presión, ya que empeoraría su estado, por lo que existen otros métodos con sustancias químicas para que no se afecte la estructura original. Entonces, esto es un proceso delicado, no es una construcción normal”, enfatizó Mubarak.

Aunque es una estructura que data del año 1512 y se ha mantenido pese a la falta de mantenimiento, no se debe permitir que ingrese en un “coma inducido” que agudice su deterioro y pierda su reconocimiento legal como patrimonio.

Riesgo

Asimismo, Shaney Peña, directora de Planificación y Proyectos Turísticos del Ministerio de Turismo (MITUR), precisó que esta nación tiene un compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de restaurar este Palacio con todos los detalles y cuidados de lugar.

No obstante, afirmó que de prolongarse su reparación se perdería su valor arquitectónico, simbólico y con ello el estatus otorgado por la Unesco.

Sobre esto último, Mubarak aseveró que el país debe abocarse a recuperar todos sus monumentos que tienen años abandonados.

El experto comentó que este lado de la isla tiene 33 primacías reconocidas a nivel mundial, lo que se convierte en un elemento neurálgico en cuanto a cultura y turismo internacional, al tiempo de precisar que todos estos datos están verificados y comprobados.

Plano técnico

Conforme con el plano técnico de restauración, el daño que provoca la contaminación con la suciedad y moho … “se agrava por la exposición constante de las piedras, o sea, la falta de pañete”.

Además, indica que la humedad del subsuelo se ha infiltrado en las bases de los muros por efecto de capilaridad y por falta de una correcta impermeabilización de la cimentación.

“El manejo incorrecto de las aguas pluviales provenientes del techo, han contribuido a la formación de suciedad y costras negras en la fachada. Ya que, a pesar de las gárgolas existentes, estas aguas corren sobre los muros exteriores, llegando a penetrar a los muros interiores en varios puntos”, indica el plano técnico de restauración.

Primer trimestre en 2023

En vista del ambiente de descuido que impera en el Palacio Virreinal, la dirección de Patrimonio Monumental, el MITUR y el Centro de Investigación y Servicios en Turismo (CITUR) anunciaron su intervención en el primer trimestre de 2023.

Mubarak adelantó que se necesita el cambio de todas las puertas y ventanas, así como de su sistema eléctrico. Además, contemplan la instalación de aire acondicionado para mantener un ambiente libre de humedad y adecuado para la conservación de los artículos que permanecen en ese lugar.