Aerolíneas dejan equipajes de los dominicanos que llegan

Rafael Castro

Santo Domingo, RD

Como todos los años para la época navideña, los dominicanos que llegan al país por el aeropuerto Internacional de Las Américas, comienzan a tener problemas para obtener de parte de las líneas aérea la entrega a tiempo de sus equipajes.

Mientras que el grueso mayor de pasajeros que están llegando proviene desde diferentes ciudades de Estados Unidos, donde se calcula que residen más de un millón y medio que integran la diáspora dominicana.

En tanto, que la empresa Aeropuertos Dominicanos XXI Aerodom comunicó que más de 300,000 pasajeros ya se han movilizado por los aeropuertos manejados por esa empresa durante este periodo.

Algunos pasajeros que ya han llegado al país, denunciaron que las líneas aéreas en las que arribaron les han dejado sus equipajes rezagados, pese a que tienen varios días que ingresaron.

María Cantos, quien llegó en un vuelo comercial procedente de Alaska, vía Nueva York, explicó que tiene varios días que vino y aún la línea aérea no le entrega su maleta.

Cantos, de nacionalidad española, añadió que vino a la República Dominicana en calidad de turista para pasar las navidades en un resort junto a algunos amigos y parientes. José Alberto, un dominicano residente en New Jersey, se quejó también de que lleva dos días que retornó en un vuelo comercial de una de las aerolíneas estadounidenses y aún su equipaje está rezagado.

Otros de los viajeros afectados es la joven cubana Maidelis Grigi, quien vino en un vuelo procedente de Guadalupe, en compañía de su hija de cinco años y la línea aérea Air Caribebean le dejó su maleta con todos sus objetos personales.

Resaltó que desde aquí tiene que viajar este martes a La Habana, Cuba, y no tiene ropa ella ni su hija porque todo viene en el interior de la maleta rezagada. “Yo no sé qué hacer ahora porque no tenemos a quién reclamar”, expresó la joven.

Katari Ventura, también afectada por la situación, explicó que llegó este lunes al mediodía por el aeropuerto Internacional de Las Américas, en un vuelo de la línea aérea Frontier desde Orlando, Florida, pero su equipaje no llegó en el vuelo.

Ventura narró que vino al país, para reencontrarse con sus familiares con motivo de las fiestas navideñas, pero que ahora esta situación le ha amargado un poco la vida.

“Imagínate ahora no tengo nada de ropa y de zapatos para ponérmelos, porque todo estaba en esa maleta y ahora aquí los empleados de la línea lo que me dicen es que tengo que esperar que la maleta sea transportada”, sostuvo la joven pasajera.

Las líneas aéreas atribuyen los retrasos en la entrega a tiempo de los equipajes al enorme flujo de pasajeros que está arribando durante esta época del año.

Señalaron que es sorprendente la cantidad de pasajeros que están llegando con motivo de las navidades y las fiestas de Nochebuena y de fin de año.

Un ejecutivo de una de las aerolíneas extranjeras que solicitó reserva de su nombre detalló que algunas de las líneas aéreas contrataron vuelos de cargas adicionales para el traslado de los equipajes rezagados.

La empresa Aerodom, operadora de seis de los principales aeropuertos dominicanos, estima que entre 500,000 a 600,000 pasajeros, en su mayoría dominicanos ausentes, se desplazarán al país durante las navidades.

Mientras que el área de salida de pasajeros ha sido reforzada con agentes de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad del Estado en prevención de que personas desaprensivas puedan sustraer partes de sus pertenencias en cualquier descuido.

Desde tempranas horas los viajeros son vistos haciendo filas frente a las oficinas y mostradores de las líneas aéreas en el tercer nivel, en busca de sus equipajes o de obtener información sobre la llegada de los mismos.

Las líneas aéreas mantienen un límite en Navidad de solo transportar una maleta de mano por cada pasajero, aquellos viajeros que deseen traer otra adicional tienen que pagar la suma 35 dólares por cada una.

Para garantizar la protección de los equipajes, las líneas aéreas y Aerodom han habilitado un espacio vigilado y bajo el control de empleados.