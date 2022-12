Amable Aristy Castro, el pequeño limpiabotas y mensajero que dominó el quehacer político como nadie

Lauren Jiménez

Santo Domingo, RD

Amable Aristy Castro, el Cacique de Higüey, como también era conocido, no imaginó que a su corta edad, entre los 10 o 12 años, empezaría a trabajar. Ni que con el paso de los años se convertiría en un reconocido empresario y político que contó con el apoyo mayoritario de su provincia.

El fallecido exsenador nació en la comunidad El Bonao, en Higüey, provincia la Altagracia, era hijo de Luis Aristy y Olivia Castro, quienes se separaron cuando él tenía al menos 3 o 4 años.

Primeros años de vida

Aristy era uno de 7 hermanos, de los cuales 5 permanecen con vida. El político desde muy temprana edad comenzó a realizar trabajos para producir dinero, fue desde limpiabotas hasta mensajero de una entidad bancaria.

“Fui limpiabotas, conseguí un trabajo en la ganadería, luego me voy al Banco Popular como mensajero y terminé como contador interino, después me suspendieron”, contó en una entrevista especial realizada por el comunicador Iván Ruíz, donde habló sobre su vida y logros a través del tiempo..

“Yo me iba a las 3:00 de la mañana con 10 choferes a buscar vehículos, se los dejaba en la marquesina a las personas y les decía: me lo pagan después”, fue rememorando.

Lo “entusiasmaba la política”, iniciando en ella en 1978, con Joaquín Balaguer en el poder, luego se postuló por primera vez para diputado en 1982, posición que ganó. Luego, en 1986 aspiró nuevamente y su provincia, La Altagracia, le da una “segunda oportunidad” como diputado en el Congreso Nacional.

Para las elecciones del año 1990 se presentó como candidato a senador y resultó electo.

Acusaciones

En el año 2012, el 13 noviembre, el entonces procurador general de la Republica, Francisco Domínguez Brito, anunció la reapertura de las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción cometidos presuntamente por Amable Aristy Castro.

Aristy Castro había sido acusado de malversar cientos de millones de pesos durante sus administraciones en la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana. Esa acusación quedó documentada en auditorías de la Cámara de Cuentas.

En febrero del año 2013 el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hirohito Reyes, declaró extinguida la acción penal iniciada por el ministerio público en contra del senador Amable Aristy Castro.

En julio del año 2013, el pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación de la Porcuraduría que quería anular la extinción de la acción penal contra el exsenador.

Aristy Castro, al referirse a Francico Domínguez Brito, refirió luego de superado el proceso judicial que este había sido un empleado del Senado de la República en su tiempo como presidente de esa institución. "Ese era su trabajo, para eso lo pusieron. Yo lo respeto y le deseo que el Señor lo cuide", dijo.

Visa EEUU

Al senador le fue cancelada su visa estadounidense en medio de esas acusaciones. Otro de los rumores públicos que le persiguió fue que era patrocinador de viajes ilegales hacia Puerto Rico, en su condición de senador de la República. "Cuando la visa qué decían, que me habían cancelado la visa por viajes ilegales, porque yo iba y los soltaba a todos, gestionaba que los soltaran porque era mi deber, ayudar a los demás", dijo en la referida entrevista con Ruiz.

Espíritu aventurero

Asimismo, el ex político llevaba por dentro un fuerte espíritu “aventurero”, le gustaba montar “jet ski”, patineta y motocicleta. “Tenía un motor Yamaha 100, me le acostaba en el asiento y me ponía también los pies en el timón”, recordó.

En el año 2006 le realizaron un cateterismo para eliminar una obstrucción arterial. En ese momento era secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Había sufrido un preinfarto.

El 17 de noviembre del año 2020 se informó que fue operado de emergencia en Miami en un procedimiento a su corazón. Había sentido fuertes dolores en el pecho, lo que le motivaron a realizar el viaje para su intervención.

En mayo del mismo 2020 fue sometido a un cateterismo, según anunció en sus redes sociales.

Pero también este año, en junio, sintió dolores en el pecho, viajó a Miami y le recomendaron un nuevo cateterismo.

Tiempo después de estos procedimientos dijo que después de estar en cuidados intensivos tuvo una nueva visión de vida. “Pensé más en mi familia, en hacer el bien sin mirar a quién, en la humildad. El dinero no vale nada, ayuda a la gente”, expresó.

Empresario por naturaleza

El ex legislador, antes de introducirse en el mundo político se desempeñó en el ámbito empresarial. En el año 1973 compró su primera empresa, una estación de combustible, que luego se fue expandiendo hasta conocerse como uno de los principales dueños de estipo de negocios en la región este. También llegó a tener dispensadoras de combustibles en el Distrito Nacional.

Contó que a a poco tiempo de 1973 adquirió un terreno frente a esa primera estación de combustible, donde estableció un "dealer" de vehículos, el cual termino siendo socio de la emblemática empresa automovilística Santo Domingo Motors.

En su relato señala que también incursionó en la venta de motocicletas. Su empresa llegó a ser por 3 años consecutivo la más exitosa en la ciudad de Higüey y el todo el territorio nacional en cuanto a ventas de motores marca Yamaha se refiere.

Incursión en la política

El oriundo de Higüey inició su carrera política dentro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en el año 1978, año de culminación del periodo que se conoce como “los 12 años de Balaguer”.

Cuatro años más tarde, Aristy fue electo como diputado por el PRSC a pesar de la derrota de Joaquín Balaguer en las elecciones presidenciales. Nuevamente en el año 1986, el hoy extinto fue reelecto como legislador por la provincia de la Altagracia.

Aristy Castro se mantuvo en el PRSC la mayor parte de su vida, donde cosechó una fuerte amistad con el ex presidente Joaquín Balaguer. Y con el partido obtuvo sus mayores logros en una exitosa carrera electoral y política a lo largo de su existencia.

En el año 2008 fue candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En esta contienda quedó en tercer lugar, detrás de Leonel Fernández Reyna, quien ganó la reelección presidencial y de Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano.

Amistad con políticos

En la entrevista realizada, Aristy Castro aseguró tener una amistad con Balaguer, quien se convirtió en su “mentor y guía”; con Luis Abinader, quien “le ofreció la candidatura a la sindicatura y senaduría” en su momento de aspiración, pero “no aceptó por sus principios”; también con Hipólito Mejía y Danilo Medina.

“Fui el primero en juramentar a Balaguer en 1994 y a Leonel Fernández en el 1996”. También aseguró que no tenía enemigos y trataba de aprender de cada experiencia.

“La política es dinámica y circunstancial, los amigos de hoy se pueden convertir en los adversarios de mañana”, expresó.

Vida Personal

El ex candidato presidencial estuvo casado por 50 años con Andrea Cedeño, con quien se consagro matrimonialmente por a iglesia en el año 1995. La acción fue honrada por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Durante sus últimos años de vida el longevo político se había dedicado al disfrute del retiro y al convivir con su familia. También había formado su partido político al cual llamó Partido Liberal Reformista.

A Aristy Castro le sobreviven 4 hijos, Yenny, Onavel Amable Miguel y Karen Magdalena Aristy. Esta última fue alcalde del municipio de Higüey por varios años, a la sombra política de su padre.