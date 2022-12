El Censo: Los datos no estarán a tiempo

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Luego de que en el transcurso de la tarde del pasado miércoles se anunciara que el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 aún no ha culminado en tres provincias y el Distrito Nacional, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas Peña, manifestó que tras los retrasos presentados en los “primeros días del proceso”, no pueden asegurar que tendrán todos los datos compilados para el primer trimestre del 2033, como habían prometido.

“Nosotros habíamos prometido tener los datos para el primer trimestre del año que viene, sin embargo lo que estamos haciendo ahora mismo es recogiendo las tabletas para hacer todo el proceso de la creación y el vaciado de la base de datos”, indicó la funcionaria.

Explicó que es una base cruda que deben limpiarla y someterla a trabajos de consistencia. “Hay que verificar el tema de los indicadores y así tener la base de datos con la que vamos a trabajar en el cálculo de los indicadores demográficos, entre otros”, señaló Rivas.

La directora de la ONE indicó que la entrega de esas informaciones en el tiempo prometido dependerá del proceso de la consolidación de la base de datos definitiva, pero que la entidad está “comprometida” con cumplir con el tiempo estimado.

Los datos serán confiables

A pesar del retraso que se pudiera presentar, Rivas aseguró que los datos que arroje el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 serán plenamente “confiables”.

“Siempre hemos trabajado con mucha seguridad, desde el diseño del operativo de captura (de datos), que ya lo realizamos con dispositivos móviles, nos hemos enfocado en mejorar la calidad del dato y como se hizo es muy diferente a lo que sería levantarlos en papel...pero el dispositivo móvil desde el programa te permitía ver una serie de controles que te mejora el procesamiento de los datos y que mejoran esa calidad”, indicó la funcionaria.

Seguirán trabajando

Rivas adelantó que trabajarán “hasta que sea necesario” para terminar la cobertura en las provincias La Altagracia, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Refirió que hasta el momento no tienen una fecha estimada para culminar el censo en esas demarcaciones, pero destacó que los empadronadores están laborando en el proceso desde el miércoles en “horario extendido”, hasta cerca de las 9 y 10 de la noche.