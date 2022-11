Protestan en residencial que tiene dos años sin agua

Sauro Scalella

Santo Domingo, RD

Moradores del Residencial Bienaventuranzas, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, calle Penetración, se quejaron debido a la deficiencia en el suministro de agua.

Expresaron que les aseguraron la provisión de agua las 24 horas del día, pero que tienen dos años sin recibirla como estaba estipulado en el contrato cuando realizaron sus mudanzas.

“Aquí se compró con agua permanente y no llega. No nos están dando el servicio. Nada más llega dos horas en la mañana, una hora en la tarde y dos horas de 6:00 a 8:00 de la noche”, protestó Eunice Camilo, inquilina del residencial.

Disponen de un tanque que les provee agua a los diferentes residentes, sin embargo, según Camilo, “no da abasto” conforme a la cantidad de hogares. “Por esta razón nos dan el agua por horas”, indicó Camilo, quien vive con su esposo, tres hijos y una hermana.

No permiten tinacos

Las quejas también se extienden porque además no están autorizados a instalar tinacos para almacenar agua, en caso de que no sea suministrada por el tanque.

“Porque el agua es 24 horas no nos permiten tener tinacos. Además, el residencial no está apto para tenerlos”, señaló otra de las residentes, quien no quiso ofrecer su identificación.