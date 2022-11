Empadronadores censo renuncian por falta de pago

Ashley Martínez

Santo Domingo, RD

El presidente de uno de los polígonos del X Censo Nacional de Población y Vivienda en esta provincia informó que muchos de los empadronadores han presentado su renuncia debido a las irregularidades con los días laborables, pagos de viáticos y capacitaciones, establecidos al momento de iniciar con el proceso censal.

Explicó, bajo la condición de preservar su identidad, que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ha agregado tres días más para la culminación del X Censo, con el supuesto incentivo de RD$3,500 por encima de lo acordado, sin embargo, los empadronadores no han cobrado sus viáticos completos, y a muchos no les han pagado nada más que lo correspondiente a la capacitación.

“Hay muchos que se les terminó el contrato ayer 27, muchos se les termina hoy, entonces la presión es que salgan hoy lunes, martes y miércoles, para completar, dizque para sumarle tres mil quinientos pesos más al sueldo y viáticos, pero si tú no les has pagado lo anterior, como tú crees que les vas a pagar a otros”, expresó.

Viviendas sin censar

Expuso además que muchas viviendas se van a quedar sin censar, y que hay un desorden completo, pues no entienden por qué los pagos se han atrasado.

“Yo soy parte de eso, a mí no me han pagado. Me pagaron los viáticos y no completos”, agregó.