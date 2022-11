Recusación a juez envía caso abuso policial para el próximo 16 de enero

Wanda Méndez

Santo Domingo

La recusación del juez provocó un receso hasta enero de la audiencia preliminar que se le conoce a la coronela Ysabelita de los Santos Pérez y a otros seis agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), acusados de agredir al personal del Defensor del Pueblo y de la prensa, durante un incidente ocurrido en abril pasado, en el Centro de Retención de Vehículos “El Canódromo”.

La recusación fue presentada ayer contra el juez Reymundo Mejía por la coronela, a través de su abogado Bunel Ramírez, quien alegó vínculos de amistad entre el magistrado y el abogado Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo, quien encabeza la barra de defensa de ese órgano constitucional.

De inmediato, el juez Mejía rechazó la recusación, por entender que carece de méritos, aunque su permanencia o no en el proceso dependerá de la decisión de la Corte de Apelación.

El magistrado admitió que es amigo del abogado del Defensor del Pueblo, porque ambos fueron defensores públicos juntos y aseguró que esa amistad no terminará nunca. A su vez, garantizó que fallará conforme a la ley y a su consciencia, sin importar quien ostente la defensa de la víctima.

Dijo que no tiene interés particular en ese caso ni en ningún otro. Y advirtió que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Sostuvo que la condición de juez es transitoria, porque siempre será un abogado.

“Somos amigos y eso no lo voy a negar, trabajamos juntos”, expuso el juez.

Para cumplir con el procedimiento legal, enviará la instancia de recusación a la Corte de Apelación, para que decida si la acoge o lo ratifica para continuar en ese proceso preliminar.

De todas formas, fijó la próxima audiencia para el 16 de enero, a las 9:00 de la mañana.

Expresó que es lamentable que la recusación no la hayan hecho en la audiencia anterior, cuando se le pidió se inhibiera, y no lo hizo. Reiteró que en la preliminar no se impondrá condena a nadie, porque se trata de una fase preparatoria, aunque observó que últimamente se ha desnaturalizado.

“Yo no voy a juzgar a nadie, la ley no me da esa competencia”, aclaró el magistrado al inicio de la audiencia.

Objetan recusación

La fiscal Lorivel Heredia no estuvo de acuerdo con la objeción al magistrado, por considerar que su imparcialidad no está comprometida. Confió en la imparcialidad y buen juicio del magistrado.

También el abogado del Defensor del Pueblo, Enrique Peña, objetó la recusación contra el magistrado y expuso que las cuestiones que se le atribuyen fueron aclaradas en la audiencia pasada, por lo que no había motivos para recusarlo.