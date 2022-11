Bauta pide unificarse para solicitar salida del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez (Bauta), expresó este miércoles, que la clase política debe unificarse para solicitar la salida de Robert Thomas, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, luego de que la nación norteamericana informara que detendrá la entrada de embarques de azúcar del Central Romana por trabajo forzoso.

Durante la sesión de este miércoles, al hacer turno de la palabra los senadores rechazaron la medida de los Estados Unidos. Uno de los más severos fue Bautista Rojas Gómez, quien llamó a los Estados Unidos “abusadores, irrespetuosos, desconsiderados”.

Dijo que el país debe solicitar que todos los que estuvieron envueltos en esta medida que afecta la soberanía política y económica que sean retirados de República Dominicana.

“Podemos usar nosotros un lenguaje diplomático frente a estos abusadores, irrespetuosos, desconsiderados, indignos de ser seres humanos, no, yo creo que sí debemos solicitar que retiren esa afrenta, ese atropello, que lo retiren, pero además, si nosotros queremos recordar el pensamiento de los padres fundadores de la República Dominicana, lo que tenemos que hacer, pedirle a los Estados Unidos de América que retiren todos los autores de esta afrenta, que lo retiren de la República Dominicana, porque le están mintiendo al mundo, para imponer una política que no se corresponde con el momento, le están mintiendo al mundo, le están atropellando, incluso, no sólo la soberanía de este país, la soberanía política, sino la soberanía económica, y eso no puede permitirse ni a los Estados Unidos, ni a su embajada, ni a nadie, de manera que nosotros lo que tenemos que unificarnos es para solicitar la salida del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana”, expresó Rojas Gómez.

El comunicado emitido por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que entró en vigencia este miércoles, indica que serán detenidos por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en el país por Central Romana Corporation.

La medida de acuerdo a un comunicado de Estados Unidos está basada en información “que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso contra sus trabajadores”.

“La CBP identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su investigación, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras”, señala un comunicado de la entidad.

Asimismo Robert Thomas, dijo que la medida está basada en prácticas que han visto desde hace más de una década.

“Nuestra preocupación con las prácticas que hemos visto en Central Romana ya vienen desde hace más de una década, esto ustedes lo pueden ver en los diferentes informes sobre Derechos Humanos que nosotros hemos emitido, el más reciente es de septiembre de este año”, dijo.

En la sesión de este miércoles, los senadores rechazaron la medida implementada por Estados Unidos contra Central Romana.