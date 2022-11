Juez Consoróse pone firme y acusa a la Pepca

Santo Domingo

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien es investigado por supuestas irregularidades en sus funciones, aseguró que la pesquisa en su contra es una “avasallante persecución”, que está basada en “innumerables injurias y calumnias”.

Sin embargo, el magistrado dijo que no se opone a ser investigado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien le abrió un expediente debido a que no falló a su favor cuando dictó auto de no ha lugar a los imputados de la venta irregular del sector Los Tres Brazos.

Dijo estar abierto a ser investigado, por ser un servidor judicial, “y que los jueces reciben salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno de la tal función”..