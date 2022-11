Mecánicos lidian con los daños a motores y la electrónica de autos

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Las lluvias torrenciales del pasado viernes se apostaron en diferentes intersecciones del Gran Santo Domingo agarrando desprevenidos a decenas de conductores que transitaban en la vía pública y hoy sufren los daños ocasionados por la excesiva entrada de agua en la carrocería de sus vehículos.

Los motores fundidos y electrónicas quemadas fueron los principales diagnósticos de los mecánicos a la mayoría de los carros y jeepetas que a partir del viernes empezaron a llegar.

“La mayoría de los vehículos han sido por la electrónica achicharrada. Las computadoras que sirven. Este que estoy arreglando ahora mismo, es por eso. Se calientan y al meterse al agua, como estaba la calle el viernes, se queman y no sirven más”, explicó Mario, mecánico de TM Autos, en la avenida 27 de Febrero.

En algunos repuestos, mecánicas y centros de reparación de electrónicas de automóviles, la afluencia de clientes incrementó con la resaca que sufrieron cientos de vehículos que se ahogaron en las calles con los charcos que, a muchos, cubrían hasta el techo.

De acuerdo al informe preliminar del Centro de Operaciones del Emergencia (COE), unos 855 vehículos fueron asistidos por las grúas del organismo, no obstante, los que buscaron rescates por fuera de la institución aún no pueden ser contabilizados, tampoco los que en el momento resistieron y más adelante no lograron arrancar más.

De esos casi mil, 251 sufrieron fallos mecánicos por la anegación del agua y los mecánicos reportaron motores fundidos, con aceite ligero sumamente mezclado al agua.

Los que no llegaron

No en todos los grandes talleres de mecánica del Gran Santo Domingo se sintió la resaca de los automóviles de la ciudad.

“Aquí el flujo se ha mantenido normal, pero los que han llegado, alguno que otro ha sido por la electrónica”, contaron en otro repuesto.