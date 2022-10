Diputado del PLD, Gustavo Sánchez, buscará la Senaduría del Distrito Nacional en 2024

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El pasado vocero de la bancada de los diputados de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, anunció la mañana de este jueves que después de 18 años ininterrumpido como diputado, se encuentra en condiciones de dar un salto a la Senaduría del Distrito Nacional.

El legislador por la circunscripción 3 del Distrito Nacional escribió a través de su cuenta en la red social Twitter, ser el único diputado en lograr conquistar la dirección del bloque en 8 ocasiones, razones por la que siente estar preparado para dar un salto en su vida política.

“Al terminar mi mandato en el 24 habré permanecido como diputado 18 años ininterrumpido, habiendo logrado ser el único del PLD en lograr conquistar la dirección del bloque en 8 ocasiones, me siento en condiciones de dar el salto a la Senaduría del DN, y allá vamos.”, se lee en el mensaje publicado.

Asimismo, Gustavo Sánchez llamó a las personas a unirse a su proyecto.

"Quiero agradecer a todos aquellos que le gusta mi propuesta de dar el salto al liderazgo en nuestra propuesta a la senaduría del DN, prometo no defraudarle, y a los que no le gusta, me comprometo a a convencerles que se puede ir al servicio publico para procurar el bien común", escribió.

