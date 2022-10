Señora pide ayuda para que no le tumben su casa

Santo Domingo, RD

Marianel Montero solicita al presidente Luis Abinader y a la primera dama, Raquel Arbaje, que la ayuden a conseguir 150 mil pesos que debe pagar a una persona que dice ser dueña del terreno donde tiene su casa en Los Casabes, próximo al vertedero de Duquesa.

“Tengo mucho tiempo con esta casita porque el CEA (Consejo Estatal del Azúcar) me dio este pedazo, pero sin papeles, ahora nos enteramos de que el terreno tiene un dueño, que sí nos ha mostrado los documentos. Él quiere ayudarnos, y nos pide 150 mil pesos para que nos quedemos ahí. Si no lo conseguimos, entonces, procederá a tumbar la casa”, se lamenta la madre de familia que no trabaja porque tiene una desviación fuerte en la columna.

Dice estar agradecida del dueño porque él no ha hecho nada hasta ahora, pero sabe que para quedarse ahí debe buscar una suma de dinero que está muy lejos de sus posibilidades.

“He ido a los bancos a buscar préstamos, pero no los prestan porque no tengo cómo pagar, he acudido a todo el que creo puede ayudarme, pero no he logrado nada, y por eso es que le imploro al señor presidente Luis Abinader y a su esposa para que me ayuden, por favor”, agregó.

Marianela Montero recordó que al principio de vivir en la casita, esta era de madera y cartón, pero que luego la Fundación Ágape, se la construyó de concreto para que su niña Carolina, que murió afectada de cáncer en los huesos, tuviera un lugar seguro donde vivir. Carolina fue protagonista de varios reportajes en este periódico LISTÍN DIARIO.