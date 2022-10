Cuatro atracos a empresas del Licey al Medio en los últimos meses y ninguna persona arrestada

Nathaly Tavarez

Santiago, RD

Cuatro negocios han sido atracados en los últimos meses en el municipio Licey al Medio de la provincia de Santiago, según indicó Miguel Paulino, alcalde de la referida zona.

El más reciente hecho ocurrió este viernes cuando varios hombres asaltaron la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, llegando a sustraer más de cuatro millones de pesos y miles de dólares, según informó el consejo de administración de la entidad.

Este hecho se suma a otros ocurridos en distintas empresas, a identificar un negocio de cambio de divisas, un centro de hierros y un supermercado, donde fueron sustraídos miles de pesos el pasado mes de septiembre.

“En los casos anteriores y hasta ahora no hay nadie detenido… Estamos alarmados y preocupados por la situación. Los empresarios que han sido atracados son hermanos nacidos y criados aquí, por lo tanto, un atraco a un ciudadano del Licey, es a todos los ciudadanos que no lo están haciendo”, dijo el alcalde.

Anteriormente, en otro hecho criminal, fue asesinado el hijo del propietario del supermercado, Elvis Ramón Alba Espinal, luego de robarle su vehículo cuando salía de su residencia.

“Un joven ejemplar de nuestro municipio y que el Licey entero lo lloro, hasta la fecha no hay nadie apresado por ese atraco que sucedió más o menos hace cinco años”, comentó respecto al hecho.

Por otro lado, explicó que el exdirector general de la Policía Nacional en el Cibao Central, Claudio González Moquete, había asignado dos patrullas motorizadas para que realizaren patrullaje en el casco urbano del municipio, pero que estas fueron retiradas cuando comenzó la gestión del actual director, Ramón Samuel Azcona.

"Las patrullas duraron dos, tres, cuatro o cinco días, pero a raíz de las nuevas designaciones estas fueron retiradas del centro, lo que indica que en este momento no tenemos el patrullaje que se había acordado", agregó.

A juicio del alcalde, si las mismas hubieran estado funcionando “quizás” no se habría evitado el incidente, pero “quizás pudieran saber las identidades de los responsables del crimen”.

En ese sentido, solicitó al director de la policía regional que las regrese junto a otras cuatro para que “haya más seguridad” y que además implementen un programa de seguridad que devuelva la tranquilidad a los comerciantes y comunitarios.

"La seguridad tiene que ser de mayor intensidad en el municipio y queremos que las instituciones responsables de mantenerla implementen programas para que no vuelvan a suceder en Licey ese tipo de acontecimiento. No estamos atemorizados, Licey no se atemoriza, pero si estamos alerta y pedimos encarecidamente a las autoridades que tengan una mayor intensidad en el patrullaje en todo el país”, manifestó.

Por su parte, el líder comunitario y periodista, Basilio Rojas expresó que los últimos meses de todos los años suceden esos robos, pese a que antes se limitaban a robar “colmaditos”, pero en la actualidad roban bancos.

Destacó que la sociedad “siempre está empoderada y no tiene miedo a los ladrones” que, a su parecer, normalmente vienen de otros municipios y provincias a cometer actos delictivos.