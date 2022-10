Pamela, la niña sin ojos y enfermedad de la piel, sigue sufriendo en la pobreza y pocas esperanzas

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Comezón, supuración, ardor y sufrimiento es lo que aún continúa padeciendo la pequeña Pamela, quien desde su nacimiento ha tenido una situación de salud que no ha podido ser determinada por ningún especialista de salud.

Una de las problemáticas de más notoriedad que sufre la familia es que ya han agotado todos los recursos que poseían y con los que le colaboraron diversas personas, incluyendo las de la fundación Jompéame, ya que pasan sus días entre hospitales y clínicas sin obtener resultados del mal que le atañe a Pamela.

Su madre, Pamela Ramírez, se encuentra al borde de la desesperación por no poder darle nombre y tratamiento definitivo a la situación de su hija, que en la actualidad tiene dos años. La niña incluso ya habla y expresa sus incomodidades, lo que ha hecho que su madre sienta todavía más tristeza al no lograr curar su padecimiento.

“Ella ya no quiere bañarse porque parece que le duele, tiene la cabecita llena de hoyitos que botan pus y sangre, tiene la piel llena de llagas, yo no sé qué hacer, tampoco encuentro un médico que me diga de forma definitiva cuál es la condición de Pamela”, explicó Ramírez.

La necesidad más grande de Pamela es que todavía no han podido dar con un especialista que le ofrezca una salida a su deficiencia de salud. Estudios de todo tipo se le han realizado a la menor, incluyendo algunos fuera del país, y ni con estos se ha podido determinar la enfermedad, manteniéndolos en un limbo mientras Pamela adolece.

Cada vez que se agudiza su situación de salud, tienen que trasladarse desde San Francisco de Macorís hasta Santo Domingo.

“Ya nosotros no tenemos dinero para pagar más consultas y médicos, yo no la he podido llevar más, desde los alergólogos, dermatólogos, genetistas y demás especialistas, yo no tengo para llevarla al médico, ya que por su situación no la puedo tratar al azar”, narró con desesperación la madre.

Un dato importante es que Pamela nació sin globo ocular y por su dificultad con la epidermis no se ha podido intervenir de forma quirúrgica.

Pamela es una niña que ya Listín Diario dio a conocer su caso hace casi un año, Pamela nuevamente se ve necesitando de una mano amiga, puesto que su situación de salud ha ido en declive por falta de una o un galeno que descubra el origen de sus dolores y penas.

Otras ayudas

Katherine Motyka, quien es directiva de Jompéame, a través de su plataforma, ayudo a la familia con estudios médicos e inclusive con la construcción de una casa con facilidad para el desplazamiento de Pamela.