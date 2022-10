Hospital Padre Billini no dará más citas este año

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

El Hospital Padre Billini se ha convertido en un tira y hale entre lo que dicen sus directivos, la comunidad y los pacientes, ya que para los primeros las cosas marchan con normalidad, mientras que a los últimos les dicen que no pueden tomar citas médicas para lo que resta del año 2022.

El cirujano Sergio Roque es quien tiene dos años al frente de la dirección del centro de salud y 35 años laborando en otras posiciones dentro del mismo, según este todo “funciona de las mil maravillas”.

“Aquí todo funciona de las mil maravillas, mil por mil, no tenemos ningún tipo de evento, ningún tipo de situaciones, es un hospital que está primero a merced de los pobres, ya hemos visto alrededor de 20,000 pacientes en consulta, en menos de dos meses, eso es independientemente de los estudios de sonografía y laboratorio que se han realizado, el hospital se programó desde un inicio para dar consultas y hacer estudios de emergencia, y eso se ha cumplido, las expectativas creadas han sobrepasado casi en un 80%”, contó Roques.

El galeno especificó que las instalaciones se encontraban teniendo problemas eléctricos, pero que estos ya fueron solucionados gracias a la creación de una subestación eléctrica de la cual alimentará el centro asistencial.

“En el día de ayer la luz fue estabilizada, se hizo una subestación eléctrica en el hospital, por muchos ya no va a tener problemas con la corriente eléctrica, ya en los próximos días o semana todos los servicios en general abrirán”, destacó el directivo del hospital.

Las citas en lejanía

Un ciudadano de unos 70 años se acercaba al área correspondiente a solicitar una cita médica, la respuesta que este recibió es que para lo que queda del año 2022 no hay, por lo que este no pudo solucionar su deseo de ser consultado.

Pero esto no es un tema nuevo en este hospital, ya que en otras ocasiones, al recién reabrir sus puertas, los pacientes del Billini se quejaban de la lejanía en las citas para consultas, situación que causa impaciencia en los necesitados de atención hospitalaria.

Al ser abordado Roque sobre el tema declaró que “una golondrina no hace verano, por ejemplo aquí hay áreas especializadas neurología, reumatología, nefrología que le suministran a sus pacientes medicamentos de altos costo y aquí se está dando la instrucción de estos medicamentos y es el único hospital que está cumpliendo a la población, nosotros tenemos neveras para los pacientes que pertenecen a estas áreas, no hay restricción para nadie, cuando se traslada la nevera de esos medicamentos vienen todos los pacientes, entonces buscamos médicos internistas para quienes vienen por emergencia, quizás esta golondrina ha hecho un bulto, aquí no se está poniendo citas a pacientes en meses, aquí se les está atendiendo de una vez”.

Sepa más

Cooperación

“Los moradores actualmente han sido cooperadores en el proceso mediante el cual hubo un cambio de gobierno. Todos los moradores al unísono, inclusive los dueños de tiendas, han estado contestes y nos han ayudado en el proceso de remoción del hospital, aquí no ha habido quejas, muy por el contrario la alegría de los moradores ha venido a reinar con este hospital”, dijo Roque.