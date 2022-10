Jean Alain garantiza irá a juicio si otorgan su libertad el lunes

Santo Domingo, RD

El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez aseguró que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no tiene un solo argumento legal para prolongar su prisión, y que ante esa realidad utiliza argumentos antijurídicos y absurdos, señalando que no debe estar en libertad porque pretende “huir”.

Sostuvo que se está confundiendo y ocultando a la población que todos los tribunales han concluido que Rodríguez no representa peligro de fuga, y que la Pepca no tiene otro motivo para mantenerlo en prisión, que no sea la ya concluida investigación.

Solicitud de libertad

La solicitud de libertad del exprocurador sería conocida el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.

“La Pepca ha expresado en público a toda la prensa que en este caso ‘están blindados’, ‘que no hay escapatoria’, por lo que no pueden ir ahora a un tribunal a hablar de ‘riesgos...”, dijo el abogado Carlos Balcácer.

“Esperamos que en esta audiencia pública no inventen más historias, detengan la extorsión y discursos que procuran desacreditar y zaherir la siempre acrisolada conducta de jueces, justamente cuando estos últimos no encuentran razones legales en el mantenimiento de prisiones preventivas”, expresó Balcácer.