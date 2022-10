Preocupa a médicos aumento de trastornos neurológicos en niños

Doris Pantaleón

Los trastornos del neurodesarrollo, como son el del espectro autista, déficit de atención, hiperactividad y la epilepsia, han ido presentando un importante incremento en la población infantil dominicana en los últimos años, lo que llama la atención de los especialistas.

Así lo revela la doctora Cristian López, neuróloga pediátrica, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, quien dijo que esos trastornos se han cuadruplicado con relación a años anteriores, y no se asocia solamente al hecho de que ahora se hacen más diagnósticos que antes.

“Estamos alarmados, es increíble la cantidad de niños que se están diagnosticando con trastornos del neurodesarrollo, específicamente los trastornos del espectro autista (TEA)”, señaló.

Congreso

La especialista se refirió al tema mientras daba a conocer detalles del XXX Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía, que inició ayer en el país, organizado por la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, cuyo tema principal es “Sistema Nervioso del Siglo XXI, Neuro-Oncología Neurodegenerativa y Epilepsia; perspectiva actual y multidisciplinaria”.

Señales que alertan

De ahí la importancia, señaló la dirigente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, de que los padres observen en sus niños señales de alerta, entre ellas, niños que no hablan a la edad que lo deben hacer; dificultades de la socialización; que no responde a su nombre al llamarlos o no responden a ciertos mandatos, para que acudan a su pediatra y les expresen sus preocupaciones al respecto.

Dijo que el TEA como tal no es una enfermedad, por lo que no requiere medicación, pero hay síntomas en los niños que impiden que mejore su neurodesarrollo que necesitan medicarse, como una hiperactividad y trastorno conductual importantes.

Consideró que esas condiciones se deben trabajar con terapia y ayuda medicamentosa.

Destacó, además, que el 75% de pacientes con epilepsia inician en la edad pediátrica y en la población adulta las enfermedades cerebrovasculares siguen siendo un problema casi de Salud Pública.

Temas

Durante la actividad científica, expertos nacionales e internacionales analizan las más novedosas técnicas y tratamientos de las patologías vinculadas al sistema nervioso. Este año es dedicado In memoriam al doctor Luis Cantizano.

El congreso reúne a especialistas de España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros países, quienes expondrán sobre diagnósticos, manejo, estudios de casos e investigaciones de las principales patologías vinculadas a la neurología y la neurocirugía.

En puntos

Abordaje.

Los expertos abordarán temas, mediante conferencias, cursos y presentación de casos vinculados a la neurooncología y el deterioro cognitivo.

Más.

Otros temas que abordarán los expositores serán la epilepsia, neuropediatría, vascular, la neurofisiología, trastornos del movimiento, neuroradiología e imágenes, esclerosis múltiple, neuromuscular y neurodegenerativas.