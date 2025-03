Calle en Filadelfia donde nació y creció Will Smith recibe el nombre del actor

En el oeste de Filadelfia, donde nació y creció, ahora hay una calle llamada Will Smith Way.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, y los líderes de la ciudad honraron al ganador del Oscar y del Grammy el miércoles, renombrando una calle junto a la antigua escuela secundaria de Smith.

"Philly, te quiero. Soy tuyo. Eres mío", dijo Smith en una ceremonia a lo largo de una sección de la calle 59 que ahora lleva su nombre.

Recordó aprender los valores del trabajo duro y la educación de su madre y su padre antes de dar un gran éxito como actor y rapero.

"Nadie consigue un viaje fácil", dijo. "Esa fue una de las cosas que me enseñaron estas calles de Filadelfia: que no hay nada de malo en un duro día de trabajo".

Entre los que salieron a verlo había un ex profesor que fue el primero en llamarlo "Príncipe Azul", un apodo que cambió un poco para el programa de televisión de la década de 1990 "The Fresh Prince of Bel-Air", en el que Smith interpretó a un adolescente de Filadelfia que se va a vivir con familiares a Los Ángeles.

"El nombre 'The Fresh Prince' fue acuñado en ese edificio", dijo Smith, señalando hacia atrás en Overbrook High School. "Agregué el 'fresco' porque era jerga del hip-hop".

Smith lanzará su quinto álbum de estudio "Based on a True Story" el viernes. Es su primer proyecto musical en dos décadas desde "Lost and Found".

Ganó los Grammy por "Summertime", "Men In Black", "Gettin' Jiggy Wit It" y "Parents Just Don't Understand". También ha protagonizado las películas "Bad Boys", "Men in Black" y "King Richard".