El bastón blanco el mejor timón de los no videntes

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

“En República Dominicana existe un círculo vicioso entre la falta de acceso al bastón blanco y la inactividad de las personas con discapacidad visual”, reveló Francina Hungría, presidenta de la Fundación Francina, que celebrará su Segundo Congreso Internacional “Accesibilidad Urbana: Movilidad Sostenible, Empleabilidad y Productividad”, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco.

Hungría ofreció sus declaraciones al participar en el Desayuno de Listín Diario, conducido por el director del periódico, Miguel Franjul.

Aseguró que el valioso instrumento, que brinda participación plena en la sociedad a este segmento de la población, no siempre se encuentra al alcance, principalmente, por su valor comercial y la falta de poder adquisitivo de su usuario. Dijo que la población con discapacidad en el país es de 1,060,000, de acuerdo al último censo de 2010, de los cuales 358,564 son personas con ceguera o baja visión, que necesitarían un bastón blanco

Hungría sostuvo que desde la Fundación Francina han entregado alrededor de 6,000 bastones blancos, y recordó el caso de una joven de 23 años que recibió un bastón y le dijo: “Gracias, Francina, este es mi primer bastón”. “A mí me tocó mucho, porque sin el bastón no puedes hacer absolutamente nada. Eres dependiente… un bastón se le entrega a un niño desde los siete años para que empiece a generar autonomía y a desarrollar la técnica de orientación y movilidad,y ella no lo tuvo hasta los 23”, contó.

“Cerca del 66% de la población dominicana con discapacidad no tiene ninguna fuente de ingresos y más de 60% tiene entre 15 y 55 años, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)”, aseguró.

Señaló que la herramienta plegable y de material ligero que permite la orientación, movilidad, accesibilidad y seguridad a las personas con ceguera ronda los US$26. El que han distribuido a la comunidad se manda a hacer en Canadá y es de aluminio, un material que se adapta a las características de las vías públicas del país y de una vida útil más alargada.

Magia del bastón blanco

La magia del bastón blanco está en el poder que otorga de “desarrollo de autonomía para no vivir condenados al confinamiento e inactivos a los usuarios no videntes”, dijo Hungría.

“Una persona con la técnica puede advertir obstáculos con la suficiente antelación para tomar una decisión y mantenerse a salvo, pero lo más importante, puede caminar de manera autónoma y no depender de un familiar para salir a educarse, recrearse, llevar una vida financiera privada, hacer su vida, ser soporte de su familia”, explicó . No obstante, más allá de eso, en el entorno, el bastón blanco punta roja es una simbología internacional de seguridad que ampara al usuario.

Movilidad sostenible

Hungría afirmó que son miles las personas con discapacidad visual que a diario deben enfrentase a los obstáculos de la ciudad, y que el grado de discapacidad de un individuo lo determina más su entorno que la propia condición.

“Si tú accedes a herramientas y recursos que te permitan gestionar los obstáculos, desarrollarte como cualquier otra persona, generar autonomía y habilidades para autogestionarte, no sientes la discapacidad como una problemática o como algo que te impida participar en entornos”, explicó, y este es precisamente el tema que abordarán en el segundo congreso.

Cifras

Cómo se usa.

El bastón se hace a la medida de cada quien, con la altura hasta su pecho y hasta brilla cuando las luces se reflejan en las noches. Además, se coloca en la muñeca y se hace un arco del ancho de los hombros para proteger a quien lo utiliza, dijo Hungría, quien estuvo acompañada de José Beltrán y Beatriz Acosta.

Segundo congreso.

La celebración “Bastón Blanco 2022” será el 20 de este mes en el Embassy Suites By Hilton, desde las 5:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, con la participación de diversos sectores, con especialista invitados nacionales e internacionales.