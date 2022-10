Karen Ricardo apuesta al deporte, arte y cultura

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

A solo días de que se desarrolle el proceso de consultas para elegir al aspirante presidencial con más apoyo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, desde ya se considera una ganadora.

Se define como una humilde y transparente servidora con una hoja de servicios con diferentes opciones, para aportar y construir una mejor República Dominicana. Dentro de sus propuestas prima edificar una nueva cultura política basada en la transparencia, participación pura y democracia, así como derechos fundamentales.

La consulta del partido morado se realizará el 16 de este mes. El orden en la boleta: la casilla número uno, Luis de León; la dos, Maritza Hernández, y la tres, Francisco Domínguez Brito. Mientras la cuarta es de Abel Martínez, la quinta Margarita Cedeño, y sexta Karen Ricardo.

Al conversar con un equipo de Listín Diario, la aspirante más joven especificó que también tiene proyectos para transformar la educación dominicana, incentivar el deporte, el arte y la cultura para el desarrollo de la sociedad.

“El talento de los dominicanos y dominicanas debe ser impulsado por un gobierno, a través del que nosotros estamos planteando mediante una transformación de una cultura política”, señaló confiada en sus planes.

Ser diferente y no más de lo mismo, son dos cualidades que vienen adheridas junto a Karen en esta nueva postulación, además de reconocer los errores, ser crítica y autocrítica con una convicción y formación para dar a demostrar que el PLD tiene más luces que sombras.

Con voz tenue, Ricardo confía plenamente en que volverán a recuperar la confianza del pueblo dominicano y sobre todo asumir con responsabilidad los compromisos que les confiere.

La más joven

Para muchos tener poca edad, en algunos casos, es sinónimo de inexperiencia, pero Karen afirma que su trayectoria de 29 años en el partido pudiera indicar lo contrario. “Ser joven es una bendición. Lo que tenemos que hacer es asumir el compromiso de ser parte de la nueva generación que debe dirigir el destino de nuestro país, sin excusas, si no integrándonos”, expresó.

¿Y si no gana?

Karen no pone en duda ser la ganadora y expresa no tener miedo ni excusas en esta aspiración pero en caso de no ser favorecida se visualiza “agradecida con Dios y feliz porque hizo lo que le gusta sin poner en duda el camino que eligió”.

Resaltó que la consulta, que será abierta y participativa, le permitirá el apoyo masivo de la gente que conoce sus propuestas y las intenciones de mejora que tiene por materializar.

En puntos

¿Volver atrás?

Dijo no volverá a disputar alcaldía de Santo Domingo Este. “Quemé esa etapa, fui legisladora y pude haber ganado perfectamente una relección en ese puesto pero yo no estoy en política por una pensión ni en el partido por un cargo, por eso no me voy ni me tiro del barco cuando pierdo”