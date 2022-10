Senador Antonio Taveras: "No le temo al chisme, no le temo al chantaje. Yo soy transparente"

Laura Castillo

Santo Domingo, R.D.

El senador Antonio Taveras expresó este sábado que no le teme al “chisme ni al chantaje” al ser cuestionado sobre la supuesta vinculación que tiene una de sus empresas en adjudicaciones de libros del Ministerio de Educación.

“Yo no tengo miedo, no tengo nada que esconder. No le temo al chisme, no le temo al chantaje, no le temo a nada. Yo soy transparente”, expresó el legislador ante la insistencia de la prensa sobre el tema.

Al acudir a la apertura de la “Feria de Emprendimiento y Juventud 2022” que se desarrolla en el sector Cristo Rey, el funcionario dijo que no quería referirse al tema porque ya había externado su posición acerca de la vinculación.

Indicó que la semana próxima convocará a los medios de comunicación para expresar una vez más su opinión.

“Señores vamos a esperar, yo les convocaré la próxima semana. Ahora no quiero hablar de eso por favor”, dijo Taveras de manera amena.

Irán a la justicia

La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (Asedilird) reiteró el pasado jueves que el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, es el artífice de una campaña de descrédito en contra de sus afiliados.

El colectivo dijo que ya han apoderado su caso ante el jurista Miguel Valerio y que procederán ante la justicia en contra del legislador.

El presidente de Asedilird, Julio Colón, había expresado que sus miembros están dispuestos a defender su honra, alegando que “hay personajes oscuros que quieren erigirse como los paladines de la justicia y están muy alejados de lo que dicen ser, cuando en realidad, ni siquiera les importa la educación, sino sus bolsillos, y así lo demuestran sus negocios con el Estado”.