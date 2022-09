El 50% de pacientes cardíacos necesita atención psicológica

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Más del 50% de los pacientes de cardiología requieren un abordaje psicocardiológico para lograr mejorar la evolución de su condición clínica y tratar las secuelas emocionales que pueden dejar los eventos cardiovasculares.

Así lo asegura la doctora Pamela Feliz, primera cardióloga del país formada en psicocardiología en el extranjero, al citar entre los pacientes que requieren de ese abordaje a aquellos que no hacen adherencia al tratamiento o que pese a que se están medicando correctamente la presión arterial sigue descontrolada y los que no están conscientes de su condición por lo que no adoptan las recomendaciones médicas.

También, los que tienen hipertensión y presentan estrés agudo y crónico y los que presentan dolor torácico y no hay ninguna causa patológica, sino que está vinculado a condiciones emocionales, así como las secuelas que dejan los eventos cardiacos en los pacientes.

El Instituto Dominicano de Cardiología, ubicado en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional dio inicio recientemente a la apertura de la primera consulta formal de psicocardiología encabezado por la doctora Feliz, junto a un psicólogo clínico formado también en el área de la psicocardiología.

Nuevo abordaje

Dijo que la cardiopsicología es una especialidad nueva tanto en Latinoamérica como en República Dominicana que aborda los aspectos psicológicos y sociales del paciente cardiaco, así como las secuelas que dejan los eventos cardiacos en los pacientes.

Explicó que todo paciente que maneja estrés, ansiedad y depresión puede llegar a presentar una enfermedad cardiovascular, como la hipertensión, un tipo de arritmia cardiaca e incluso infartarse.

Recordó que el síndrome del corazón roto, que es un trastorno secundario a una emoción muy fuerte sea positiva o negativa el paciente que recibe el paciente y también requiere de ese abordaje especializado.

Dijo que las personas operadas de corazón abierto con frecuencia manejan mucho estrés o suelen deprimirse un poco.

El papel del psicocardiólogo es como trabajar esos aspectos psicológicos del paciente para que tenga mejor evolución de su cuadro clínico.

Explicó que a la consulta abierta ya en el Instituto de Cardiología el paciente puede ir referido por médicos especialistas o por consulta ambulatoria por su propia vía.