Antonio Marte dice tema haitiano es “fácil de resolver”, pero nadie lo quiere enfrentar

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró a su juicio que el "tema haitiano” es “fácil de resolver”, pero que no hay “valor y nadie quien lo quiera enfrentar”.

Marte dijo que desde el presidente, pasando por los empresarios y hasta el director de Migración, sabe cómo resolver “fácil” la problemática migratoria de Haití, pero no han querido hacerlo.

Para el legislador, la solución radica en aplicar una Ley que multa con hasta 30 salarios mínimos a aquellas personas que le otorguen trabajo a una persona que se encuentra ilegal en el país.

“¿A qué vienen los haitianos? A trabajar, ¿quién viene a sembrar aquí? Los haitianos, ¿quiénes vienen a construir aquí? Los haitianos, ¿quiénes están en los resorts? Los haitianos, y ¿quiénes están en muchísimas partes? Los haitianos. Entonces si se aplica esa penalidad a los dueños, a los ingenieros, entonces todos los haitianos deberán migrar de nuevo a su país”, reclamó Antonio Marte.

Sobre esto, también dijo que a los haitianos se les paga menos dinero, pero que con ese ahorro lo que están logrando es dejar sin labores a la mano de obra dominicana.

“Entonces el tema es fácil de resolver, no le den tanta vuelta. Chile los sacó y ellos estaban deseosos de irse porque no les daban trabajo. Cuando agarremos a los dueños de vivienda y los sancionamos nadie les va a querer dar casa y se van a ir. El problema es que aquí no hay valor y nadie quiere enfrentar el tema, nadie lo quiere enfrentar”, criticó Marte.