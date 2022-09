Desde hoy miles regresan a las aulas

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Directores de diferentes centros educativos del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo, tras el paso del huracán Fiona, siguen sus preparativos para el nuevo año escolar.

La escuela Juan Pablo Duarte, según su director Victorino Germosén, no sufrió ninguna clase de daños y no cuentan con damnificados.

“En otros años la escuela ha sido centro de acopio para damnificados; respecto a Fiona, la escuela no sufrió ningún daño gracias a Dios, pero las lluvias nos han retrasado un poco los procesos de pintura”, dijo Germosén.

En el centro educativo República de Haití, el personal docente se encontraba dando los últimos toques a sus asignaciones. “Aquí solo se mojaron los pasillos y desde temprano el equipo de limpieza de la escuela se encargó de limpiar el área”, explicó Dulce Delgado, directora del centro educativo.

La República de Haití se encuentra en construcción desde hace ocho años y aún no termina su etapa para ser entregada, con sus espacios a la espera de la terminación y en algunos espacios pequeñas zanjas que pueden ser causantes de accidentes en el alumnado que se da cita en busca del pan de la enseñanza.



Liceo Ramón E Jiménez

Con un regreso a clases un tanto incierto, en Santo Domingo Este, el Liceo Ramón Emilio Jiménez tiene sus instalaciones sin luz eléctrica y muchas filtraciones acentuadas por Fiona.

Allí hay un sinnúmero de filtraciones en cursos, pasillos y oficinas administrativas, también sus escaleras presentan un visible desgaste, y esto no por la tormenta, sino por el tiempo que tiene la planta educativa sin remozar.

“Hay algunas filtraciones, pero los daños fueron leves, no contamos con damnificados en el centro, el daño más grande que nos dejó Fiona fue la electricidad, porque no vamos a tener luz durante la semana completa, afecta la inserción a clases porque tenemos pantallas digitales y las aulas son calurosas”, explicó la secretaria docente del liceo. En algunas de sus paredes llenas de escritos simples hasta obscenas en las paredes, todas hechas por los mismos estudiantes, mientras que otras estructuras cuentan con hoyos.Los directivos de la escuela informaron que tras la realización de una solicitud enviada y cumplida por el Cuerpo de Bomberos de la comunidad, para el corte de un árbol que mellaba la estructura del plantel, esperan su recogida por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, todavía a un día antes de la vuelta a clases no han levantado los escombros.

Educación

Hoy 21.

El Ministerio de Educación convocó el inicio del año escolar 2022-2023, a 2,627,883 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, que serán acogidos en 10,797 centros educativos que operan en 9,247 planteles escolares. Hoy el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Ángel Hernández, encabezarán la apertura en el liceo Cosme Manuel Jiménez, en La Javilla de La Victoria, en SDN.

Docencia iniciará en demarcaciones con planteles afectados por Fiona cuando concluyan reparaciones

En relación a las demarcaciones cuyas escuelas han sido afectadas por el huracán Fiona, la Dirección de Comunicaciones informó que la “docencia se iniciará en la medida en que se hagan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal docente y administrativo”.

“Desde ayer martes brigadas de la Dirección de Edificaciones Escolares y la Dirección de Gestión de Riesgos se encuentran lugares afectados por el huracán, a fin de poder tener una evaluación real de los daños causados en los planteles y proceder a aplicar los correctivos de lugar de forma inmediata”, señaló en una nota de prensa.

De igual forma, el Ministerio de Educación informó que 17 planteles educativos se están utilizando como refugio de 310 personas en municipios de la región Este y Nordeste.

De acuerdo a un listado compartido por el Ministerio de Educación, en Hato Mayor había 96 refugiados en 4 escuelas: en la escuela Juan Bosch, 59 personas; Bernardo Pichardo, 10; Rosa Duarte 11 y Los Hatillos 16.

Mientras que en el politécnico Fe y Alegría de El Seibo hay 16 y en la Escuela Río Boyá, de Monte Plata, 40 personas.

En Samaná hay 87 refugiados en 6 escuelas: Leopoldo Coplín 5 personas; La Lometa 32; Andrés de Peña 3; El Francés 4; Prudencia Acosta 33 y El Caimito 10.

Mientras que en 5 escuelas de Nagua se encuentran 71 personas: en la escuela Francisco María Vásquez 5 personas; Irma Marmolejos 8; El Jamo 23; Arístides Fiallo Cabral 2 y la Prudencia Acosta 33.

Con relación a esos refugiados, representantes de la Defensa Civil anunciaron que trabajan en la reubicación de los ciudadanos que por el impacto del huracán Fiona tuvieron que resguardarse en algunas escuelas, las cuales deberán estar listas y disponibles este miércoles para dar paso al inicio del año escolar.

“Estamos tratando de que esas personas, en las escuelas principalmente, se lleven a otro albergue más cercano: una iglesia, un centro comunal o una parroquia”, precisó una de las integrantes de la comisión del referido organismo que participó en la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de esta noche.