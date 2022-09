Secretario de Estado de EEUU se reúne con la Alianza para el Desarrollo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con representantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), compuesta por Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

En el encuentro participaron los diferentes ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. El canciller Roberto Álvarez estuvo en representación de República Dominicana.

Estados Unidos ha sido catalogado por el grupo como “socio estratégico” para asegurar la cadena de suministros, fortalecer el intercambio comercial, incentivar inversiones y reactivar la economía.

“La Alianza para el Desarrollo en Democracia, una asociación de Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos, creará un mejor entorno para la democracia y las inversiones del sector privado, generando un crecimiento económico duradero e inclusivo”, escribió Blinken junto a imágenes de los participantes.

Costa Rica, la República Dominicana y Panamá son los miembros fundadores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. En uno de los primeros acuerdos pactaron la promoción de acciones concretas para el crecimiento económico de sus pueblos, sobre la base del respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y los valores democráticos.

Además de soluciones a la crisis de Haití, la defensa de los valores democráticos, con el llamado a la libertad de los presos políticos en Nicaragua y la promoción del comercio.

