Más de 400 desplazados por huracán Fiona en Higüey

Mayerlin Martínez

Higüey, RD

Tras el paso del huracán Fiona por La Altagracia, más de 400 familias quedaron desplazadas en albergues, debido a que residen en las zonas más afectadas de la ciudad Salvaleón de Higüey.

Los sectores que sufrieron inundaciones producto del desbordamiento del Rio Dey que divide la ciudad, fueron: Villa Cerro, La Florida, Los Platanitos, El Obispado, Acamaya y Antonio Guzmán.

Tras el paso de Fiona, estas familias se les inundaros sus viviendas, a otros se les fue el techo de zinc, sus camas y ajuares.

El señor Ramón Lappost, residente en la calle 27 de Febrero del sector La Florida es uno de los tantos afectados, dijo a este medio que “mi casa quedó hecha un desastre, se me mojo todo, el techo de zinc se lo llevó el viento, mis ajuares todo esta mojado, estamos desesperados porque no sabemos qué hacer, no hemos dormido”.

Agregó que las autoridades l recomendaron irse a un alberque a lo que no quiso, porque no quería dejar su casita sola, ya que los desaprensivos aprovechan la situación para robarle lo poco que tiene.

“Entiendo que la vida vale más, y que lo material se recupera, pero imagínese usted coger uno para un albergue y dejar todos los tiestos solos aquí y que cuando uno venga no encontrar nada, es duro” dijo María Rijo, residente en el sector El Obispado de aquí.

Rijo, madre de dos niños, dijo que su sector está en una situación crítica, ya que todas las casas quedaron bajo agua.

En un recorrido realizado por Listín Diario por la ciudad, se pudo apreciar muchos árboles caídos, el alambrado y postes del tendido eléctrico en el suelo, casas sin techo, así como vallas publicitarias.

Sectores y ciudades incomunicadas

Por la crecida de los principales afluentes de Higüey, varios sectores y ciudades quedaron incomunicados, como el municipio San Rafael del Yuma, que debido a la crecida del rio que lleva su mismo nombre, dejó incomunicada por varia horas ese municipio con Higüey.

Asimismo, quedó incomunicada la comunidad El Salado, perteneciente a Bávaro, y varios sectores de la ciudad Higüey, por el desbordamiento del río Duey.

Daños de Fiona en Verón Punta Cana

Ayer lunes, Gestión de Riesgo de la Dirección Distrital de Verón-Punta Cana había reportado 700 viviendas afectadas, 457 viviendas parcialmente afectadas, 4 viviendas destruidas, 550 personas movilizadas a áreas seguras, una ciudad incomunicada y 20 personas albergadas.