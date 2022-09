Fiona llegará el domingo; alerta desde punta Palenque- Cabo Engaño, hasta Cabrera

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó la modificación de la alerta meteorológica temprana por posibles condiciones de la tormenta tropical Fiona, abarcando todo la zona de Punta Palenque, Cabo Engaño y Cabrera.

Esta variación supone que en un plazo de 72 horas o menos múltiples efectos asociados a un ciclón tropical podrían afectar las zonas que se encontraban bajo alerta previamente.

Dentro de las manifestaciones se destacan lluvias intensas, vientos con fuerza de tormenta y oleaje anormal, por lo que al menos cuatro provincias del territorio dominicano se mantienen bajo observación.

Según el último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las principales provincias alertadas son Samaná, La Romana, La Altagracia y María Trinidad Sánchez.

La tormenta tropical Fiona fue localizada a unos 425 km de las Islas de Sotavento, en las Antillas Menores. Se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h. y se espera que disminuya su velocidad de traslación la noche del próximo sábado.

Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 85 km/h con ráfagas superiores.

El próximo boletín del COE será emitido a la 1:00 de la tarde.

Efectos en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes avisó que las condiciones de la tormenta tropical lleguen a las Islas de Sotavento en horas de la tarde de este viernes.

Asimismo, las condiciones de Fiona se presentarán en las Islas Vírgenes a partir del sábado, y luego llegará a Puerto Rico en horas de la noche.

Se espera que el fenómeno meteorológico pase por República Dominicana el domingo, y por las Islas Turcas y Caicos la noche del lunes o martes.

Las fuertes lluvias podrían producir impactos de inundación considerables, incluyendo inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de lodo en áreas de terreno más alto.

5 am AST Fri, Sep 16: Here are the latest Key Messages for Tropical Storm #Fiona. Tropical storm conditions and heavy rains are expected to reach the Leeward Islands this evening. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/gM7nWpno3s