Guido Gómez: "Quien posibilita el mantenimiento del partido (PRM) en el poder, es otro candidato"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, manifestó que quien "posibilita y garantiza" el mantenimiento del partido a la cabeza del Poder Ejecutivo es "otro candidato" y no que repita en la boleta electoral el presidente Luis Abinader.

"Quien garantiza y posibilita la permanencia del partido en el poder es otro candidato porque la gente del PRM tiene mucha razón por la cual sentirse insatisfecho", exclamó Mazara.

Las declaraciones de Mazara se producen justo cuando varios miembros del partido oficialista critican los movimientos que se realizaron en la dirección ejecutiva del mismo.

Se recuerda que el dirigente político tenía intenciones de competir por la presidencia del PRM y utilizó como principal arma de campaña el descontento de las bases partidarias con temas internos, incluyendo la falta de nombramiento de los "compañeros" en el tren Gubernamental pero al final no logró oficializar su candidatura y la presidencia del partido oficialista fue ganada, nuevamente, por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Luego de ese proceso interno, Gómez Mazara anunció que iniciará una serie de "encuentros ciudadanos" con miras a obtener la candidatura presidencial para las elecciones del 2024.

Hasta el momento, aunque Abinader no se ha referido al tema de manera oficial, varios dirigentes asumen que el mandatario podría estar posicionándose para un segundo periodo consecutivo, luego de que el PRM eliminara, durante una convención celebrada en el mes pasado, de sus estatutos el artículo de la "no relección consecutiva".

El mandatario manifestó en el mes de mayo que aún no ha decidido si se va repostular para optar por un segundo periodo consecutivo como jefe de Estado y hasta el momento no ha vuelto a tocar el tema, en junio este lanzó el que pareciera ser el grito de campaña electoral del partido en “No mire pa’ trá”.