Falta de cupos en escuelas preocupa ADP dos semanas antes de las clases

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, expresó ayer su preocupación, porque a dos semanas de iniciar el año escolar 2022-2023, el Ministerio de Educación (Minerd) permanece afónico ante la carencia de cupos en los centros educativos.

Hidalgo lamentó que el Minerd todavía no tenga “las cosas claras y bien amarradas” previo a la apertura del año lectivo en la modalidad presencial que comenzará el 19 de este mes bajo la sombra de una alta demanda de estudiantes que no encuentran espacios en las escuelas para inscribirse.

“Se nota que no tienen respuestas. El ministerio da señales de no tener las cosas claras ni bien amarradas. Los padres, madres y tutores han estado procurando un espacio para sus hijos en las escuelas; el que no sabe eso es porque no está en el país”, dijo.

El Minerd anunció que alquilaría espacios para cubrir la demanda de estudiantes que en la actualidad no alcanzan un cupo en algunos planteles, sin embargo, Hidalgo consideró que no ve movimientos de la ejecución de esta medida y será un reto por la deuda que acumula la entidad con algunos locales que se rentaron en la gestión anterior.

“El ministerio dice que va alquilar y a 15 días no se nota que se esté tomando carta en el asunto y además hay locales que fueron alquilados por el ministerio que hoy sus dueños no quieren rentarlos nuevamente porque le deben un año o dos años. Esto es otro problema que se le va a presentar por mala paga”, indicó.

Lugares críticos

Señaló que los reportes y quejas recientes por falta de cupos que ha recibido el gremio son de escuelas ubicadas en la provincia Santiago, Peravia, la zona norte y oeste del Distrito Nacional, San Cristóbal, La Vega, Monte Cristi, La Altagracia, municipio Santo Domingo Norte y en el sector Mendoza y San Luis del municipio Santo Domingo Este.

Hidalgo explicó que la demanda de estudiantes es producto de la deserción estudiantil que se produjo durante la pandemia del coronavirus, donde las clases se impartieron en modalidad virtual.

El presidente del gremio magisterial detalló que unos 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encuentran cupos, de los cuales unos 100 mil no alcanzan un espacio en la lista de inscripción de los liceos y el resto corresponden al primer ciclo.

Escuelas en construcción

El gremialista estimó que aproximadamente 800 escuelas están en fase de construcción y en la actualidad en muchas de ellas se están alojando personas sin control de la autoridades. Citó como ejemplo un plantel ubicado en Los Alcarrizos y otro en el sector El Tamarindo, en el municipio Santo Domingo Este. Dijo que el atraso de estas obras contribuye a la sobrepoblación estudiantil de los centros educativos existentes.

Exhortó al Minerd a dar seguimiento al “nudo legal” que determinaron el año pasado y a la ley que promulgaron para poder continuar con la construcción de edificaciones educativas.

Respuesta de Educación Este medio solicitó al Ministerio de Educación informaciones sobre los lugares que más demandan del alquiler de locales para reubicar a los alumnos, sin embargo, la entidad solo se limitó a puntualizar que están realizando un “levantamiento” del cual no pudieron especificar los datos obtenidos hasta la fecha.

En puntos

Mejorar educación.

El pasado lunes el ministro de Educación, Ángel Hernández, y ADP se reunieron por primera vez y se comprometieron a mejorar la educación.

Contradicción.

Previamente ADP había instruido a los docentes a integrarse a las labores educativas el 5 de este mes y no el primero como aprobó Consejo Nacional de Educación.