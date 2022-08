Director provincial de Valverde dice no tienen registros en los hospitales ni clínicas de picaduras por la araña marrón

Onelio Domínguez

Valverde, Mao

El doctor Pedro Ramón Nicasio de León, director provincial de Salud Pública en Mao, Valverde, afirmó que hasta el momento no tienen registros en los hospitales del país y clínicas de picaduras por la araña marrón.

Declaró que hace cuatro o cinco años entro por el Puerto de Manzanillo en unos contenedores esa especie y se registraron, en ese entonces, casos de pacientes con lesiones por la mordedura de la araña marrón.

“Hasta el momento no hay registro en esta provincia Valverde, en la Línea Noroeste, en la República, ni en la red privada de hospitales por la araña marrón”, aseguró el galeno.

Nicasio de León destacó que hay un caso de una picadura en el Distrito Municipal de Amina, pero que no está claramente definida si se trató de la araña marrón.

En ese sentido, afirmo que la Dirección Provincial de Salud de Valverde está investigando ese caso específi c o y cualquier otro que pudiera presentarse en los últimos días.

“La víctima destaca que no sabe qué fue lo que le picó, por tanto, no puede asegurar que fue la araña marrón. Registro a nivel nacional en los hospitales públicos y privados, no tenemos de mordedura por la araña marrón”, expresó el galeno.

Por otro lado, el doctor Rafael Pichardo Matías, la fuente médica consultada por este diario, dijo que “se le cuestionó sobre la viuda negra y precisó que en el país no ha llegado esa especie, porque es una especie de alta mortalidad y se le dio esos datos, pero fueron unos datos epidemiológicos que data de unos cinco años atrás”.

Al menos 15 personas con lesiones por mordeduras de un tipo de araña, fueron asistidas en su consultorio, hace poco, informó en cirujano general y laparoscopista Pichardo Matías.

Los casos

Juan Ramírez Rodríguez cuando fue picado por la araña marrón. El hombre, de 62 años, no tenía ni idea sobre qué tipo de insecto le había picado; tampoco le prestó atención.

Juan Ramírez Rodríguez dijo que cuando trabajaba “limpieza de muro” sintió un fuerte ardor, aunque a pocos minutos se calmó.

“Al otro día vi cómo toda la zona que resultó picada, no sé bien qué fue lo que me picó, pero amaneció mi pierna roja, y no pude ir a la parcela ese día”, manifestó el hombre.

Otro caso fue el de Juan Santana. El joven de 25 años residente en Amina, Mao, un camionero que fue picado por una araña marrón mientras dormía.

Los primeros tres días se automedicó con un ungüento para calmar el dolor, pero al ver que este no cedía fue al hospital Luis L. Bogaert para tratarse. Se fue a casa con un calmante que le dieron, pero el dolor no paraba.

Luego, fue a la clínica San Judas Tadeo, en Mao, donde fue atendido por un cirujano. Ahí se enteró de que fue picado por la araña y que su caso no era el único.